17. Oktober 2018, 11:33 Uhr Germering Polizei schnappt Bande von Geldautomaten-Sprengern

Tatort ist die Sparda-Bank am Kleinen Stachus in Germering. Polizei und Feuerwehr schirmen ihn Einsatzfahrzeugen und Sichtschutzwänden ab.

Einer der Tatverdächtigen wird durch einen Schuss verletzt, ein anderer flieht. Am Ende sitzen vier Männer in Haft. Sie sollen der "Audi-Bande" angehören, der Hunderte Taten in ganz Deutschland zugerechnet werden.

Von Martin Bernstein

Die Münchner Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch nach eigenen Angaben mehrere Mitglieder einer Verbrecherbande gefasst, die in Deutschland Hunderte Geldautomaten gesprengt hat. Einer der Tatverdächtigen sei durch einen Schuss aus einer Polizeiwaffe verletzt worden, teilte das Präsidium mit. Drei Polizisten seien bei dem Einsatz verletzt worden. In Haft sitzen zwei Frauen und zwei Männer, ein fünfter Verdächtiger ist flüchtig.

Die Täter leiten jedes Mal Gas in Geldautomaten, um die Geräte dann zu sprengen und an das Geld zu kommen. Über die Jahre ist eine beträchtliche Summe an Schaden und an Beute zusammengekommen. In München wird gegen die Bande, der mehrere Taten im Großraum zugeschrieben werden, bereits seit April ermittelt. Beamte observierten in der Nacht auf Mittwoch zwei Männer und folgten ihnen nach Germering im Landkreis Fürstenfeldbruck, wo sie einen Geldautomaten der Sparda-Bank sprengen wollten. Tatort ist der Kleine Stachus, ein Platz, von dem aus fünf Straßen sternförmig wegführen - eigentlich ideal für eine schnelle Flucht.

Gegen 2.30 Uhr erfolgte der Zugriff. Die Täter hatten bereits mit Gas an dem Automaten hantiert, doch Polizisten verhinderten, dass es zu einer Sprengung kam. Zwei Einsatzfahrzeuge keilten das Fluchtauto der Tatverdächtigen ein. Einer der Männer floh daraufhin zu Fuß und konnte entkommen. Der andere sprang in das Fahrzeug, einen 450 PS starken Audi, und versuchte, die die Polizeiautos zur Seite zu rammen. Sechs Polizeiautos wurden dabei beschädigt.

Die Polizei rammte den Fluchtwagen ihrerseits mit einem Van. Beamte feuerten mehrere Schüsse ab und stoppten den Mann schließlich mit einem Treffer in die Schulter. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, soll sich aber nicht in Lebensgefahr befinden.

Wenige Kilometer weiter, in der Gemeinde Gilching im Landkreis Starnberg, kam es dann um drei Uhr nachts zu drei weiteren Festnahmen, in einer Wohnung, die die Polizei im Zuge der Ermittlungen ebenfalls schon observiert hatte. Die Polizei sprach bereits früh am Morgen in einer ersten Stellungnahme von einer "hochkarätigen Bande".

Wie hochkarätig, stellte sich später heraus. Die Tatverdächtigen sind nach SZ-Informationen Teil eines weit verzweigten Netzwerks. Die Bande verwendete bei ihren Taten immer schnelle, hoch motorisierte Autos und wurde - weil sie sich dabei auf einen Hersteller spezialisierte - als "Audi-Bande" bekannt. In Germering benutzten sie einen Audi RS 500, der in 4,5 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen kann.

Die Bande hat vor drei Jahren ihr Tätigkeitsfeld von den Niederlanden nach Deutschland verlegt, nachdem holländische Banken ihre Sicherheitsvorkehrungen massiv verstärkt hatten. Seither hat die Gruppierung Hunderte Geldautomaten in Bayern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz attackiert.

Experten rechnen der Bande etwa 250 Mitglieder zu. Dabei soll es sich um junge Männer überwiegend marokkanischer, teilweise aber auch algerischer Herkunft aus den Vorstädten von Amsterdam und Utrecht handeln. Mehrere Gruppen der Audi-Bande wurden im vergangenen Jahr deutschlandweit bereits gefasst und vor Gericht gestellt. Doch die Überfälle des gut organisierten Netzwerks gingen weiter.

Einer der mutmaßlichen Täter von Germering ist immer noch flüchtig, nach ihm wird gefahndet. Über der Stadt und der Umgebung kreiste am Vormittag ein Hubschrauber. Polizei und Feuerwehr schirmten den Tatort währenddessen mit Einsatzfahrzeugen und Sichtschutzwänden ab. Vor dem Eingang der Bank waren eine Stoßstange und andere Fahrzeugteile zu erkennen, die wohl zu dem Fluchtwagen gehören. Auf der Straße und dem Gehweg hat die Spurensicherung außerdem zahlreiche gelbe Markierungsschilder aufgestellt.