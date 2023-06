Georg M. Oswald erzählt in seinem lesenswerten Roman "In unseren Kreisen" von den Fallstricken des Erbens - und stellt ihn nun in der Münchner Seidlvilla vor.

Verdirbt Reichtum den Charakter? Das ist nur eine von vielen Fragen, die Georg M. Oswald in seinem lesenswerten neuen Roman aufwirft. "In unseren Kreisen" beschreibt anhand einer bemüht achtsamen Akademiker-Familie aus dem mittleren Bürgertum, die durch ein Erbe in einer Villa im Nobelviertel landet, was Geld alles verändert.

Wer in der Erb-Lotterie gewinnt - ein großes Thema in unserer Gesellschaft -, bekommt damit auch einiges an Verantwortung weitergereicht: Nicht jeder Besitz ist während des Nationalsozialismus schließlich rechtmäßig in die Hände der Familie gelangt. Wie umgehen mit Ungerechtigkeiten, mit Versuchungen? Beispielhaft umkreist der Münchner Schriftsteller vor allem die Frage: Was macht ein gutes Leben aus?

Lesung von Georg M. Oswald, Donnerstag, 15. Juni, 19.30 Uhr, Seidlvilla, Nikolaiplatz 1b