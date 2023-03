Kalt geht glücklicherweise auch anders als grau, nass, schneematschig. Am vergangenen Wochenende war das Kalte endlich wieder bunt und süß und kam als Eis in die Tüte wie bei diesen beiden Damen im Glockenbachviertel. Wurde aber auch höchste Zeit, dass sich der Frühling blicken ließ, auch wenn er sich dann doch zu Übungszwecken zunächst einmal auf den Samstag beschränkte. Mit viel Sonne, blauem Himmel und warmen 18 Grad erfreute er das wintermüde Volk sichtlich nicht nur in Münchens Eisdielen, sondern auch an allen anderen Outdoor-Hotspots der Stadt. Sonniges Schaulaufen gab es demnach auch an der Isar, im Englischen Garten oder auf den Einflugschneisen zu den großen Biergärten. Doch der Spielverderber kommt als Wetterbericht daher. Richtig zapfig wird es in den nächsten Tagen zwar nicht mehr, aber als richtig schön lassen sich wohl nur der Dienstag und der Mittwoch labeln. Was soll's: Es kann sich eigentlich nur noch um Wochen handeln, bis es wirklich Frühling wird. Über diese Durststrecke hilft so manchem vielleicht auch die Starkbierzeit hinweg.