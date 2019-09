Offenbar hat ein 49-jähriger Taxifahrer in seinem Leben noch nie etwas von einem Wildschwein gehört oder gesehen. Anders ist es nicht zu erklären, dass er das Tier, das er da mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2084 gerammt hatte, der Polizei gegenüber als "großen Hamster mit sehr großen Zähnen" beschrieb. Der Mann war von Attaching kommend in Richtung Schwaigermoos unterwegs gewesen. Plötzlich kreuzte das Wildschwein von rechts kommend seinen Weg. Der Taxifahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden.

Der "große Hamster" blieb tot auf der Straße liegen, wobei der Mann es neben die Fahrbahn zog. Er meldete den Unfall der Polizei. Die war neugierig, was für ein Tier der Taxifahrer bei dem "bemerkenswerten Unfall", wie es im Polizeibericht heißt, handeln könnte. Beamte identifizierten das Tier als Wildschwein. "Der Fahrer war nüchtern", steht im Pressebericht ausdrücklich vermerkt, so als könnten die Polizisten es selbst nicht glauben, dass jemand noch nie von so einem Tier gehört haben könnte. Am Taxi entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.