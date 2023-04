Das Oberhaupt der Wittelsbacher stellt sein Buch in München vor. Es wird ein unterhaltsamer Abend - und am Ende auch ein emotionaler, als Franz Herzog von Bayern erstmals nach 43 Jahren offiziell mit seinem Lebensgefährten auf die Bühne tritt.

Von Philipp Crone

Die Antwort auf die Frage, warum so viele Menschen Franz Herzog von Bayern sehen wollen, gibt der 89-Jährige ganz am Ende eines beeindruckenden Abends. So lässig und gleichzeitig erhaben, wie dieser Mensch eben immer wirkt, wenn er auftritt. Dabei ist das selbst für einen Profi wie ihn ein besonderer Tag, nicht nur wegen des Trubels um seine Lesung, die vom Literaturhaus wegen der immensen Nachfrage in die Universität verlegt wurde. Den längsten Applaus gibt es am Ende nicht für sein Engagement, sein Leben oder die humorvollste Bemerkung, sondern für sein Plädoyer zur Akzeptanz unterschiedlicher Partnerschaftsmodelle. Unmittelbar danach tritt Franz von Bayerns Lebensgefährte nach 43 Jahren zum ersten Mal als solcher und nicht nur als Begleitung mit ihm zusammen auf eine Bühne.