Dass der Chef des Hauses Wittelsbach, Franz Herzog von Bayern, ein großer Mäzen, leidenschaftlicher Sammler und großer Liebhaber der Künste ist, hat er über die Jahrzehnte immer wieder bewiesen. Er hat Teile seiner Sammlungen in den verschiedenen Häusern gezeigt, derzeit in der Ausstellung "Ungekämmte Bilder" in der Pinakothek der Moderne. Anlässlich seines 90. Geburtstags am 14. Juli widmet ihm das Bayerische Nationalmuseum nun eine kleine Hommage in Form einer Studioausstellung, in der neun Objekte aus seiner einstigen Jugendstilsammlung zu sehen sind. Die ersten Stücke aus der Tiffany-Werkstatt erwarb Franz von Bayern, als er 1962 zum ersten Mal nach New York reiste, seither kamen internationale Spitzenstücke des Jugendstils dazu. 1996 erwarb das Bayerische Nationalmuseum einen großen Teil seiner privaten Jugendstilsammlung und präsentiert nun Glas- und Keramikgefäße daraus. Neun Objekte für die neun Lebensjahrzehnte. Und dank des floralen Designs des Art Nouveau ein besonderer Geburtstagsgruß an den Jubilar.

Neun Jahrzehnte, neun Objekte. Hommage à Herzog Franz von Bayern, Bayerisches Nationalmuseum, Prinzregentenstr. 3, bis 8. Okt.