Ist es pure Entdeckungslust oder eine Ente? Beim Spaziergang springt ein Rhodesian Ridgeback plötzlich über eine Mauer in den Fluss. Die Retter rücken mit einem Schlauchboot an.

Ein freiwilliger Badeversuch eines Hundes in der Isar hat am späten Sonntagnachmittag zu einem Rettungseinsatz der Feuerwehr geführt. Wie die Einsatzkräfte berichteten, spazierte "Cuba", ein zweijähriger Rhodesian Ridgeback, mit seiner Besitzerin über die Wehranlage in Oberföhring, als er plötzlich über die Mauer in die Isar sprang.

Die verzweifelte Frau rief sofort die Feuerwehr zur Hilfe. Der Hund hatte sich mittlerweile aus dem Strudel in ruhigeres Gewässer vor ein geschlossenes Schleusentor begeben. Mit einem Schlauchboot setzten die Wasserretter über. Um Cuba gleich in vertraute Hände übergeben zu können, nahmen sie kurzerhand die Besitzerin mit. Beide haben laut Feuerwehr das Abenteuer wohlbehalten überstanden.