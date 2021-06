Drei Frauen aus dem Münchener Nobelviertel Herzogpark und eine Außenseiterin wollen einen Tyrannen zur Strecke bringen, der nicht nur Charisma und Geld besitzt, sondern auch Informationen, die ihr Leben im Luxus abrupt beenden könnten. Vergiften, schubsen, überfahren, erschießen oder doch beim Sex ersticken? Alles nicht ganz so einfach, und schon gar nicht elegant. Aber so ist sie eben, die Ausgangslage für eine neue Münchner Gesellschaftskomödien-Serie. Den Stoff dazu liefert die langjährige Bunte-Chefredakteurin Patricia Riekel. Sie kennt sich aus im Herzogpark - wohnt sie doch selber schon lange dort.

Zu sehen sein soll "Herzogpark" von Herbst an beim Streamingdienst von RTL, TVNow. Schon seit Wochen laufen die Dreharbeiten an Orten, die fest mit Münchens Hautevolee verbunden sind. Vor Charles Schumanns Bar im Hofgarten standen die Wagen des Filmteams bereits. Yoko Higuchi-Zitzmann, eine der Produzentinnen, und Ideengeberinnen der Serie sagt: "Wir drehen an Originalschauplätzen wie dem Kufsteiner Platz, in Bogenhausen am Friedensengel, in der Altstadt im Bayerischen Hof und in Gräfelfing." Freilich steht längst auch die Besetzung. Heike Makatsch, Lisa Maria Potthoff, Antje Traue, Felicitas Woll und Heiner Lauterbach spielen die Hauptrollen. Die Regie führt Oscar-Preisträger Jochen Alexander Freydank ("Spielzeugland", "Dein Leben gehört mir") und die Kamera hat Martin Schlecht ("Honig im Kopf") übernommen.