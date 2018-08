9. August 2018, 18:55 Uhr Ferienprogramm Sieben Tipps für sieben Urlaubstage

Die SZ stellt jeden Freitag bis zum Ende der Ferien Aktivitäten vor

Von Benjamin Engel, Barbara Hordych und Melanie Staudinger

Vorfeiern für die Wiesn

(Foto: Niels P. Joergensen)

Das Dachauer Volksfest ist bayernweit vor allem für eines bekannt: sein günstiges Bier. 6,10 Euro kostet die Mass heuer und damit nur knapp halb so viel wie auf der Münchner Wiesn. Von Samstag, 11., bis Montag, 20. August, erwartet die Stadt auch dieses Jahr wieder bis zu 300 000 Besucher auf der Ludwig-Thoma-Wiese, die am Fuße der Dachauer Altstadt liegt. Los geht es mit dem Standkonzert vor dem Rathaus und dem Aufzug zur Festwiese. Fahrgeschäfte (Parkour, Musik-Express, Wellenflug oder Intoxx) und Zelte öffnen um zwölf Uhr. Weitere Höhepunkte sind der Kindertag am 14. August und das internationale Radrennen Dachauer Bergkriterium rund um die Dachauer Altstadt am 15. August. Am 16. August findet das Feuerwerk statt.

Blasmusik, Bier und Karussells gibt es auch auf dem Ebersberger Volksfest, das vom 10. bis 20. August geöffnet ist. Am 13. August wird dort das Volksfestmadl Ebersberg gewählt, Höhepunkt ist das musikalische Feuerwerk am 16. August von 21.45 Uhr an.

Gekonnt in den Seilen hängen

Bekanntlich funktioniert Lilalu, das Ferienangebot der Johanniter, folgendermaßen: Kinder nehmen jeweils eine Woche lang an fest gebuchten Workshops teil und präsentieren am Ende der Woche ihren staunenden Familien die frisch erworbenen Künste bei einer Galavorstellung im Zelt. Beim parallel im Olympiapark Süd stattfindenden Familienprogramm "Umsonst & Draußen" ist hingegen alles anders: Hier kann man bis 7. September montags bis freitags von 15 bis 19 Uhr, am Wochenende von 11 bis 19 Uhr, spontan vorbeikommen, in Kreativ-Werkstätten mitmachen und in Schnupper-Workshops seine Geschicklichkeit erproben. Insbesondere letzteres ist auch für Erwachsene interessant: Denn wer einmal selbst versucht hat, auf einer Riesenkugel zu balancieren oder gekonnt in den Seilen zu hängen, der betrachtet die vormittags erworbenen Fertigkeiten seiner Kinder mit ganz anderen Augen. Gemeinsam können Eltern und Kinder übrigens am 10. und 31. August staunen, wenn um 17.30 Uhr bei "CircOlymp"die Workshopleiter ihre Künste zeigen.

Spielen im Kloster

(Foto: Manfred Neubauer)

Die Rolle einer Nonne scheint klar definiert. Ihr Leben widmet sie der Suche nach Gott und Erlösung. Das Kloster dient ihr als weltabgewandter Rückzugsort. In dessen streng-hierarchischer Ordnung scheint für das Spiel mit Identitäten und Rollen kein Platz. Und doch hat es genau das im früheren Salesianerinnenkloster Beuerberg gegeben. Am Vorabend des Dreikönigstags feierten die Nonnen das Fest der Bohnenkönigin. Wer die im Gebäck versteckte Hülsenfrucht fand, schlüpfte in die Rolle der Königin. Die Übrigen verkörperten ihr Gefolge vom Leibarzt bis zum Hofprediger samt Kostümen.

"Einmal im Jahr hat sich die Hierarchie auf den Kopf gestellt", sagt Christoph Kürzeder, Leiter des Freisinger Diözesanmuseums. Die Salesianerinnen verstanden es meisterhaft, sich ihren Alltag durch spielerische Elemente zu erleichtern. Diesem durchaus überraschenden Aspekt widmen Kürzeder und sein Team in diesem Jahr eine Ausstellung unter dem Titel ""Das Spiel beginnt!". Die zeigt zum einen, dass das Kloster auch ein Ort der theaterhaften Inszenierung war, an dem Rollenbilder spielerisch vermittelt wurden. Zum anderen bietet die Schau zahlreiche Mitmachstationen, an denen die Besucher selbst Teil des Spiels werden können.

"Das Spiel beginnt", Kloster Beuerberg, von Mittwoch bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr (bis 7. Oktober)

Freestyle-Shows und hohe Sprünge

(Foto: Florian Breitenberger)

Die Mountainbike-Szene trifft sich auch in diesem Sommer wieder am Münchner Flughafen. Bei der "Bike & Style" im MAC-Forum gibt es einen 3000 Quadratmeter großen Bike-Parcours mit einer Rampe. Internationale sowie deutsche Top-Fahrer zeigen samstags und sonntags bei Freestyle-Shows ihr Können. Beim High-Jump-Contest beweisen die Radprofis, wie hoch sie mit ihren Rädern springen können. Auf der Tribüne finden bis zu 500 Zuschauer Platz, die Workshops am Wochenende sind bereits ausgebucht. Ruhiger geht es unter der Woche zu. Von Montag bis Freitag geben Bike-Spezialisten in Workshops und beim freien Fahren Tipps (Beginn jeweils um zehn Uhr, Anmeldung erforderlich). Von 14 Uhr an ist die Strecke dann auch für jeden befahrbar - natürlich kostenfrei und ohne Anmeldung, wie der Flughafen mitteilt.

Durch die kühle Klamm

(Foto: Thomas Gesell)

Verschlungene, schattige Wege mit zahlreichen Felsentunneln und rauschenden Wasserfällen - die Wanderung durch die Schlucht hinauf zur neuen Höllentalangerhütte (1387 Meter) ist eine spannende und kurzweilige Tagestour für Familien mit Kindern von acht Jahren an. Der abwechslungsreiche Weg mit Stegen und Brücken zieht nicht nur die kleinen Bergkraxler in ihren Bann, wie die Alpenvereinssektion München und Oberland verspricht. Am Ende der Höllentalklamm kommt schon bald die Hütte in Sicht, die eine willkommene Einkehrmöglichkeit mit Terrassenblick auf die Zugspitze bietet. Die Tour fällt in die Kategorie leicht bis mittelschwer und eignet sich auch für Menschen mit geringer Kondition. Vier Stunden sollten Wanderer einplanen. Die ausführliche Beschreibung und weitere Tourentipps gibt es unter: www.davmo.de/tour-der-woche.

Wettangeln im Freilichtmuseum

(Foto: Benjamin Kaufmann)

Naturschifferl bauen, Wettangeln am Dorfbrunnen, Basteln, Filzen und Ringwerfen sind nur einige der Aktionen, die Kindern bei der "Feriengaudi im altbayrischen Dorf" in Markus Wasmeiers Freilichtmuseum am Schliersee geboten werden. Bis 9. September stehen die Spielstationen täglich von zehn bis 17 Uhr zur Verfügung. Beim "Ross- und Schmiedetreffen" am 11. und 12. August dreht sich zusätzlich von zehn bis 17 Uhr alles um Pferde: Die Tiere werden frisiert und beschlagen, können auf der Weide besucht werden und Kinder sind zum Ponyreiten und zu Kutschfahrten eingeladen. Vertreten sind auch "pferdenahe" Handwerksberufe wie Sattler, Wagner und Schmiede aus dem ganzen Bundesgebiet. Für die Jüngsten von zwei Jahren an gibt es am Sonntag die Möglichkeit, um 13 und 15 Uhr Vorführungen von "Kasperls Spuikasl" zu erleben.

Zum Hofazupfa nach Scheyern

(Foto: Peter Muenchhoff)

Wer sich am Feiertag, 15. August, körperlich betätigen will, kann sich dem ADFC München anschließen. Der bietet eine Fahrradtour zum "Hopfazupfa-Jahrtag" nach Scheyern an. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr am Bahnhof Feldmoching auf der Westseite. Von dort aus geht es über Hohenkammer zum Kloster Scheyern, wo auf dem Prielhof neben selbstgebrautem Bier zahlreiche Attraktionen rund um das traditionelle Hopfenzupfen geboten werden. Danach fahren die Teilnehmer weiter nach Röhrmoos im Landkreis Dachau, wo der Ausflug endet. Insgesamt sind 75 Kilometer zu bewältigen, die Strecke ist als einfache Tourenrad-Tour kategorisiert. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer mitfahren will, kommt einfach zum Treffpunkt. ADFC-Mitglieder bringen vier Euro Startgeld mit, Nichtmitglieder bezahlen neun Euro.