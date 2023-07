Von Christoph Leischwitz

Im Prinzip sieht es an der Allianz Arena genauso aus wie an vielen anderen Straßen der Stadt: Der Stadionumlauf ist eine einzige, riesige Baustelle. Der Vorteil hier ist freilich: Man kann die Sanierungen genau in jene Zeit legen, in der sie wenige Menschen stören, und Stau vermeiden. "Wir haben jetzt endlich mal wieder eine lange spielfreie Zeit. Und wichtig ist natürlich, dass der Spielbetrieb des FC Bayern München in keiner Weise behindert wird", sagt Arena-Geschäftsführer Jürgen Muth. Die Bayern spielen erstmals wieder am 12. August in der Arena, zum Supercup gegen RB Leipzig - ein Testspiel.

Im kommenden Jahr steht die Fußball-Europameisterschaft an, 2025 das Finale der Champions League. Deswegen haben die Betreiber eine besonders aufwändige Instandsetzung auf diesen Sommer gelegt. "Eine ganz wesentliche Maßnahme ist die Sanierung unserer Stahlbetonstützen im Umlauf", sagt Muth, es sind insgesamt 155. "Dort wird die Korrosion entfernt und dafür gesorgt, dass keine neue entsteht."

Das sei ein europaweites Thema, zum Beispiel wegen Autobahnbrücken - die Allianz Arena hat den Vorteil, dass man dort vorausschauend agieren kann. Muth sagt, diese Maßnahme spare langfristig gesehen viel Geld, weil der Korrosionsschaden in ein paar Jahren sehr viel größer gewesen wäre. Darüber hinaus fahren gerade auch schuttbeladene Lkw herum, weil die einzige Zufahrt in den Innenraum verbreitert wird - beim SZ-Besuch wurde gerade neuer Teer aufgelegt.

Auch der Innenraum verändert sich ein wenig. Muth verspricht sich von einem Umbau der Nordkurve etwas mehr Stimmung im Stadion, direkt hinter dem Tor soll es im Unterrang mehr Stehplätze geben, sodass die Fans dort enger zusammenstehen können. Dafür gibt es anderswo mehr Sitzplätze, sodass die Gesamtkapazität der Arena von 75 000 nicht erhöht wird. "Eine weitere große Maßnahme: Wir bauen den ehemaligen 1860-Gast-Teil der Kabine um, er wird Bestandteil der FCB-Heimkabine."

Und nicht zuletzt kommt bald noch ein neuer Rasen: "Wir werden zu einem Hybrid-System zurückkehren", kündigt Muth an. Das gab es schon einmal unter dem perfektionistischen Trainer Pep Guardiola, das neue System sei aber noch ausgefeilter. Während man damals 18 Zentimeter tiefe Kunststoff-Fäden in den Boden "taftete", greift man nun auf ein System zurück, das man von Real Madrid abgeschaut hat, auch mit Blick auf wohl steigende Temperaturen: Anfang August wird ein Kunststoff-Teppich geliefert, auf dem Naturgras angesät wurde. Dieser Rasen sei extrem belastbar, erklärt Muth. Auf den Trainingsplätzen an der Säbener Straße sei dieser Rasen bereits ausgerollt, erste Rückmeldungen seien sehr positiv.

Detailansicht öffnen Im Inneren der Arena wird gewerkelt, hier in der Nähe der Welcome Zone West. (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen Finden 2024 sogar zwei NFL-Spiele in München statt? Jürgen Muth, Geschäftsführer der Allianz Arena, will das nicht ausschließen. (Foto: Robert Haas)

Doch es gibt auch Umbauten, die zeigen: Der Fußball mag hier die schönste Hauptsache der Welt sein, es gibt aber immer mehr Nebensachen. Insgesamt finden rund 1500 Veranstaltungen im Jahr statt, also im Schnitt vier pro Tag, auch während der Umbauten. "Bei uns ist außer an Heiligabend und Neujahr eigentlich immer Betrieb", sagt Muth dazu. "neben den vielen Besucherführungen finden auch das ganze Jahr über kleinere und größere Events in der Allianz Arena statt."

Lange nicht alle haben mit Fußball zu tun - die zur WM 2006 gebaute Arena wird mehr und mehr als Tagungs- und gesellschaftliches Zentrum genutzt. Deshalb bekommt unter anderem der hauseigene Caterer Do & Co mehr Spielfeld: "Wir passen eben auch die Großküche an, damit wir künftig dem Mehraufwand, den wir durch die gestiegene Zahl an Hospitality-Plätzen in der Arena haben, gerecht werden können. Hier wird annähernd alles frisch gekocht, dafür braucht man dann auch mehr Platz." Nach 18 Jahren Betrieb ist es ohnehin notwendig, dass auch die Großküche im größeren Umfang modernisiert wird.

Während der Olympiapark umgebaut wird, könnten hier Konzerte stattfinden

Außerdem lässt auch das Football-Spiel der US-amerikanischen Profiliga NFL im vergangenen November aufgezeigt, dass man ruhig noch ein bisschen größer denken darf. Für dieses Spiel war ein Beschluss nötig, um den Erbpachtvertrag dahingehend zu ändern, dass im Stadioninnenraum nicht nur Fußball stattfinden darf.

Im Olympiapark sollen von 2025 bis 2027 Umbauarbeiten stattfinden. Konzerte sind dann gar nicht oder nur stark eingeschränkt möglich. "Deswegen arbeiten wir hier an einer Kooperation, die Gespräche mit der Stadt und der Olympiapark GmbH laufen sehr gut." Dafür ist eine Abweichung vom Erbpachtvertrag nötig, wie sie auch schon für das NFL-Spiel im vergangenen Herbst gewährt wurde. "Wir sind aber keine Konkurrenz zum Olympiapark, es handelt sich um eine Kooperation", betont Muth.

Ebenso wird die NFL noch einmal vorbeischauen - vielleicht sogar noch öfter. "Ich gehe davon aus, dass wir 2024 wieder ein NFL-Spiel in der Arena haben werden. Aber aktuell haben wir noch nicht mit der NFL darüber gesprochen." Frankfurt richtet heuer gleich zwei riesige Football-Events aus, weil das Aztekenstadion in Mexiko-Stadt, ein bewährtes Auswärts-Stadion der NFL, wegen Umbauten für die WM 2026 nicht zur Verfügung steht. Auf die Frage, ob es im Falle einer Verzögerung dort 2024 auch zwei Spiele in München geben könnte, sagt Muth: "Ich möchte nichts ausschließen."