Was gilt als Familie ? Welche Werte und Normen werden damit assoziiert und welche Familienbilder werden medial verbreitet? Mit Fragen dieser Art befasst sich Daria Pezzoli-Olgiati in dem neu gegründeten bayerischen Forschungsverbund "For Family", vom Bayerischen Wissenschaftsministerium mit 3,6 Millionen Euro gefördert. Warum untersucht die Theologin das Familienbild im Film , woher kommt der Fokus auf dieses Medium? Im Gespräch über Zoom antwortet Pezzoli-Olgiati knapp: "Ich bin in Locarno aufgewachsen", also in der Film-Festival-Stadt im Tessin. 20 Jahre hat die Schweizerin auch in Zürich gelebt und gearbeitet. Seit 2016 ist sie nun an der LMU. Dort leitet sie den Lehrstuhl für Religionswissenschaft und Religionsgeschichte und ist Frauenbeauftragte der Evangelisch-Theologischen Fakultät. Das Projekt zum Familienleben in Bayern ist auf vier Jahren angelegt, es soll den "Wandel erforschen und auch Anregungen für politisches Handeln entwickeln", heißt es in einer Pressemitteilung der Universität.

SZ: Frau Professor Pezzoli-Olgiati, was interessiert Sie als Religionswissenschaftlerin an der Darstellung von Familie im Film?

Ich verstehe Religion als kulturellen Kristallisationspunkt und Familie als einen Ort, wo religiöse Rituale gefeiert werden, wo man sich aber auch kritisch darüber äußert. Zu sagen: "Wir feiern Weihnachten nie", ist für mich eine Form, sich damit auseinanderzusetzen. Es gibt auch eine Menge biografischer Familienmomente, in denen Religion eine Rolle spielen kann: etwa Geburt, Heirat, Tod. Film ist ein vielschichtiges Medium und spiegelt diese Momente. Religiöse Motive und Geschichten kann man sowohl in großen Klassikern als auch im populären Film beobachten.

Mit welcher Fragestellung gehen Sie an die Sache?

Man würde doch sagen, wir leben in einer säkularisierten Welt, was häufig als ein Verlust der Bedeutung von Religion verstanden wird. Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Religiöse Institutionen verlieren zwar seit Längerem an Einfluss, aber das bedeutet nicht, dass Religion weniger einflussreich ist. Wir schauen nun, wie religiöse Motive, Narrative, Rituale und Handlungen im Film vorkommen und welche Bedeutung und Rolle sie übernehmen. Ich möchte verstehen, wie religiöses Wissen in unserer Gesellschaft durch audiovisuelle Medien weitergegeben wird. Wir analysieren zeitgenössische Filme, um zu verstehen, wie Religion aufgenommen und inszeniert wird, ob bestimmte Werte bestätigt oder kritisiert werden und wie neue Ideen entstehen, für das, was Familie sein könnte.

Wir sind also, auch wenn viele Menschen die Institution Kirche meiden, stark von religiösen Vorstellungen beeinflusst?

Die Arbeitshypothese ist: Religion läuft auch über das, was wir das "kulturelle Imaginäre" nennen, was wir teilen müssen, damit wir einander verstehen können. In dem Film "Zone of Interest" zum Beispiel...

...der aus der privaten Perspektive der Familie des KZ-Kommandanten vom Grauen des Holocaust erzählt ...

...finde ich die Darstellung des Gartens als Hortus conclusus spannend. Das ist die Bezeichnung eines wunderschönen, geschlossenen Gartens in der religiösen Ikonographie. Die geschützte Blumenpracht um das Wohnhaus der Familie Höß verweist auf eine Art Paradiesgarten. Im Hintergrund hören und sehen wir - vor allem in der Nacht - die Geräusche und die Feuerfarbe der Hölle, die Lager von Auschwitz. Der Inbegriff der größten Perversion, zu der die Menschheit eben auch fähig ist. Wenn ich sage, der Rauch und diese Rottöne erinnern an eine Hölle, verstehen Sie ganz genau, was ich meine. Wir teilen ein bestimmtes Bild, von dem, was im Mittelalter als Hölle empfunden wurde, das bis heute nachwirkt. Der Film packt uns gerade wegen dieses Gartens als eine Metapher des Lebens, der so nah an der Hölle ist. Ich finde das sehr klug und wirkungsvoll gemacht.

Detailansicht öffnen Szene aus "The Zone of Interest" mit Sandra Hüller als Hedwig Höß. (Foto: Leonine Studios)

Wir sehen also religiöse Elemente, die bei uns Gefühle auslösen. Die sogenannte Heilige Familie ist auch so ein Topos.

Wir untersuchen auch deren ikonische Darstellung. Diese Familie, die oft als Beispiel der Tugend stilisiert wurde, ist aber eigentlich eine gar nicht so klare Form der Familie. Wir wissen nicht, wie das Kind geboren wurde oder was die Funktion von Josef ist. Ist er ein echter Vater, ein Vermittler oder ein Beschützer? Das sind Debatten, die schon vor Jahrhunderten stattgefunden haben und die heute wieder aufgegriffen werden. Um die Pointe unserer Forschung zu verstehen, muss man erklären: Wir sind es gewohnt, Religion mit Texten und Lehren zu verbinden. Religion funktioniert aber auch sehr stark über visuelle Repräsentationen, die unmittelbar wirken. Viele Filme nehmen bekannte Motive aus unterschiedlichen religiösen Traditionen auf, weil sie so wirksam sind.

Das heißt, sie beeinflussen unsere Wunschvorstellungen?

Medien wenden eine Art globalisierte Sprache an, wie sie Familienbilder aufnehmen, adaptieren, aber auch verbreiten und damit werden bestimmte Ansichten normiert. Wie wir heiraten, ist mehr von Hollywood-Produktionen beeinflusst als von religiösen Traditionen, und diese Bilder werden rund um die Welt verstanden. In diesem Sinne multiplizieren Medien bestimmte Rituale und Narrative. Unser Bild von Familie ist nicht einfach aus dem Nichts entstanden, sondern ist geprägt aus Vorstellungen, die in unterschiedlichen Medien in langen Überlieferungsprozessen ausgehandelt wurden. Das erklärt auch, warum die medialen Verweise auf Religion wirksam sind.

Weihnachten, als Fest der Liebe deklariert, ist wirtschaftlich gesehen ein gigantisch großes Thema, das entsprechend beworben wird. In Werbefilmen steht häufig eine Familie im Mittelpunkt, mit der Essen und glückliche Momente verbunden werden.

Der Weihnachtswerbefilm ist so was wie ein eigenes Genre. Er verbindet kommerzielle Motive der christlichen Heiligen Familie und überträgt sie in die Gegenwart. Eigentlich wird in der Bibel nicht so viel über diese Familie gesagt, dennoch ist sie stark moralisch konnotiert und wird heute noch auf vielfältige Weise dargestellt. Denken Sie nur an die vielen Krippen, die jedes Jahr im privaten und öffentlichen Raum aufgestellt werden.

Diese Kleinfamilie sehen wir gemeinhin als Ideal.

Die Heilige Familie wurde in der Kunst, im Theater und im Film zu einer Art Projektionsfläche. Im heutigen Filmschaffen ist sie auch eine Art Laboratorium, in dem eifrig experimentiert wird. Aber schon in der frühen Neuzeit gab es Darstellungen von Josef, Maria und Jesus auf der Flucht nach Ägypten, in denen neue Frauenideale inszeniert wurden: Josef zieht den Esel, Maria sitzt darauf und ist in die Lektüre eines Buches vertieft. Das Kind ist bei Josef, und Maria präsentiert sich als eine Gelehrte, die keine Zeit hat, sich mit den beiden zu beschäftigen. Das ist eine Stilisierung der gelehrten Frau.

Familiengeschichten sind derzeit besonders oft Thema im Kino, beispielsweise "Anatomie eines Falls" mit Sandra Hüller oder in dem in Italien erfolgreichen Film "Morgen ist auch noch ein Tag". Warum?

Das ist auffällig, ja. Vielleicht hat das mit der Pandemie zu tun, in der Menschen monatelang isoliert und sehr viel Zeit im engen Raum der Familie verbringen mussten. Bei den filmischen Produktionen nach dem Lockdown stand interessanterweise häufig die Figur des Vaters im Fokus, der in der Familie gefangen ist und die eigene Rolle neu finden muss. Das Thema Familie wird schon immer gesellschaftlich und medial debattiert: die verschiedenen neuen Formen des Zusammenlebens, welche Freiräume und Probleme dadurch entstehen, welche Gender- und Geschlechtsvorstellungen damit ausgehandelt werden. Als ich Kind war, gab es noch keine lesbischen Paare im Film zu sehen. Was zur Familie erklärt wird, spiegelt tatsächlich den gesellschaftlichen Diskurs wider, auch anspruchsvolle, tabuisierte Themen werden heute in Filmen erkundet, wie etwa der Suizid der Kinder in Dramen wie "The Son" oder "Close".

Sie selbst untersuchen die Fernseh-Serie "The Handmaid's Tale", auf Deutsch "Der Report der Magd", die nach dem Buch von Margaret Atwood gedreht wurde. Warum gerade diese Serie?

Sie zeichnet das Bild einer totalitaristischen Gesellschaft, in der die Menschen keine Rechte mehr haben. Diese Mägde sind versklavte Reproduktionsmaschinen. Mich interessiert diese Serie, weil Religion so prominent und mehrdeutig vorkommt, und wie das Verhältnis zwischen Macht und der radikalen Unterdrückung von Frauen beleuchtet wird. Ich finde bemerkenswert, was in einer solchen schrecklichen Konstellation aus dem Konstrukt Familie gemacht wird. Das Buch und die Fernseh-Serie haben eine Art politische Bewegung angeregt. Seit vielen Jahren protestieren Frauen an vielen Orten dieser Welt gegen den Verlust von Rechten in den ikonischen rot-weißen Kostümen der Mägde gegen totalitaristische Tendenzen in Demokratien. Diese Erzählung ist ein Pendant zu Orwells "1984" geworden.

Detailansicht öffnen Demonstranten, die Frauenrechte unterstützen, gekleidet als Figuren aus der Fernsehserie 'The Handmaid's Tale', bei einem Protestzug in Tel Aviv im März 2023. (Foto: Ariel Schalit/dpa)

Ein Blick nach England zur Königsfamilie. Warum fasziniert uns deren Schicksal so sehr?

Sowohl die Trauerfeier der Queen als auch die Krönung von Charles III. waren religiöse Rituale, die so inszeniert wurden, dass sie für ein breites Publikum lesbar waren. Auch für diejenigen, die vielleicht mit der anglikanischen Kirche überhaupt nicht vertraut sind. Der Ablauf war monatelang in den Medien genau erklärt worden, bis alle die Rituale verstanden hatten. Die Familie wird inszeniert als Quintessenz des ganzen Systems. Das Royal-Family-Spektakel ist kein Produkt der Journalisten, sondern des Königshauses selbst. Sie leben ja davon, dass das so funktioniert.

Welche Chance haben wir, den medialen Einflüssen zu entkommen?

Man könnte natürlich sagen, man konsumiert keine visuellen Medien mehr: keine sozialen Medien, kein Internet, kein Fernsehen, kein Kino. Das Audiovisuelle ist allerdings derart verbreitet, dass dies kaum möglich sein dürfte. Diese Kommunikation wird stark konventionalisiert, wir haben bestimmte ästhetische Vorstellungen von dem, was gut ist und was nicht, eben auch, wenn von Familien erzählt wird. Vieles wird mit Mainstream-Techniken produziert. Das prägt die Art und Weise, wie wir sehen und natürlich auch unsere Erwartungen. Der Film versucht immer wieder, diese Konventionen zu brechen, dazu muss man sie aber erst einmal wahrnehmen. Medien sind durchaus für Experimente und neue Ideen da. Positiv wie negativ.