Emiliia Dieniezha: Herr Seredin, lassen Sie uns zuerst einmal zurückschauen, wie war Ihre Arbeit früher in der Ukraine?

Oleksandr Seredin: Vor dem Ausbruch des russischen Angriffskrieges arbeitete ich als fester Regisseur am Nationaltheater der Stadt Charkiw. Dort war ich vier Jahre lang tätig und inszenierte zehn Stücke. Ich arbeitete auch in Kiew am Theater am linken Dnipro-Ufer. Ich schrieb Stücke und gewann Dramatikwettbewerbe. Regisseur zu sein war mein Hauptberuf, ich habe mich mein ganzes Leben lang mit Theater beschäftigt und dachte nie an das Ausland oder an Deutschland.

Wie sind Sie dann in München gelandet?

Als der Krieg begann, bot mir das Münchner Residenztheater die Möglichkeit, an ihrer Plattform "Welt/Bühne Salon" teilzunehmen. Dafür werden Künstler aus der ganzen Welt, hauptsächlich Dramatiker, eingeladen, Texte zu beliebigen Themen zu schreiben. Ich kam voriges Jahr im Herbst hierher und schrieb mein erstes Stück über den Krieg. Es war ein kleines Stück namens "Wellen", es handelte von Frauen, die vor dem Krieg nach Deutschland geflüchtet sind. Danach schrieb ich einen weiteren Text, "Longliver". Dabei handelt es sich um ein umfangreiches Werk, das die vielfältigen Aspekte des Krieges maximal zeigen soll. Es besteht aus Monologen, Dialogen, realen und erfundenen Geschichten.

Und Ihr letztes Stück "Slavic Girl", das Sie zum zweiten Jahrestag des Krieges geschrieben haben. Worum geht es darin?

"Slavic Girl" ist ein Projekt mit ukrainischen Studierenden. Ich erfuhr, dass es in München ukrainische Schauspielstudenten gibt, und es interessierte mich, mit ihnen zu arbeiten. Ich wollte etwas mit Ukrainern zum Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine machen. Aber es hat sich bereits eine Art Stereotyp über ukrainische Schauspieler und Regisseure gebildet, ihre Stücke seien immer auf Ukrainisch mit Untertiteln. Nur will das deutschsprachige Publikum diese Stücke nicht wirklich sehen, weil es schwierig ist, das Geschehen auf der Bühne zu verfolgen und gleichzeitig Untertitel zu lesen. Deshalb haben wir "Slavic Girl" auf Deutsch inszeniert. Es handelt von ukrainischen Schauspielerinnen, die ihre Karriere in Deutschland neu beginnen. Sie versuchen, ein Engagement am Theater zu bekommen, aber ihnen werden nur Flüchtlingsrollen in schlechten Stücken angeboten. Nach einem Casting entsteht zwischen den Frauen darüber eine Diskussion.

Warum haben Sie dieses Thema gewählt?

Wir haben uns mit Schauspielerinnen getroffen, um darüber zu sprechen, was sie bewegt. Neben philosophischen Themen und dem Krieg in der Ukraine gibt es sehr persönliche Anliegen. Jede macht sich Sorgen, wie es hier weitergeht. Dazu gehören ganz alltägliche Probleme wie die Suche nach Wohnungen oder einem Arbeitsplatz. Wir haben verstanden, dass es wichtig ist, nicht nur den Krieg als solchen, sondern die Menschen, die aufgrund des Krieges hier leben, in den Fokus zu rücken. Das Theater ist wichtig, es geht um berufliche Perspektiven, um die Stücke und die Regisseure. Von diesem Thema haben wir uns leiten lassen. So gibt es eine Szene, die davon handelt, dass es für einige in Ordnung ist, in Trash-Stücken zu spielen, während es für andere unannehmbar ist. Einige denken darüber erst gar nicht nach, weil für sie an erster Stelle steht, ein Dach über dem Kopf und genug Geld zum Leben zu haben. Im Prinzip sind es dieselben Fragen, die auch mich beschäftigen. Und natürlich haben wir auch über die Zukunft gesprochen. Was sollen sie tun? Nach Hause zurückkehren? Weiter studieren? Das beschäftigt wohl alle Ukrainer, die vor dem Krieg geflohen sind.

Detailansicht öffnen Ukrainische Schauspielerinnen aus dem Stück "Slavic Girl" am Residenztheater (Foto: Adrienne Meister)

Was können Sie über die Frauen erzählen, die die Hauptrollen spielen?

Es sind vier Ukrainerinnen, alle vor dem Krieg nach München geflüchtet. Drei von ihnen sind Studentinnen der Universität für Theater und Film in Kiew, wo sie Schauspiel studiert haben. Als der Krieg begann, bot ihnen die Münchner Theaterakademie August Everding an, ihr Studium im Rahmen eines separaten Kurses innerhalb der Akademie fortzusetzen. Deshalb studieren diese Mädchen jetzt hier, neben den regulären Fächern haben sie auch Sprachunterricht. Nun müssen sie sich jedoch entscheiden, ob sie sich für einen Vollzeitkurs an der Akademie bewerben wollen oder ihre Ausbildung woanders fortsetzen. Die vierte Schauspielerin hat zuvor mit mir im Theater gearbeitet. Alle vier sind sehr unterschiedlich, aber sie verbindet die Flucht vor dem Krieg. Im Stück sprechen wir die Tragik dieser Verbindung an, denn wenn sich etwa Franzosen oder Italiener im Ausland treffen, freuen sie sich. Wenn aber ein Ukrainer einen anderen Ukrainer trifft, ist da wenig Freude, weil meistens der Krieg der Grund für das Zusammentreffen ist.

Welche Botschaft wollten Sie Ihrem Publikum vermitteln?

Der Hauptbotschaft ist meine Mission, als ukrainischer Regisseur in München daran zu erinnern, dass der Krieg immer noch anhält. Das Interesse ist nicht mehr so stark wie zuvor. Das gefällt mir nicht besonders, daher versuche ich, neue Formen der Diskussion darüber zu finden. Ich versuche, Stücke zu schreiben, damit das Thema weiterhin präsent und interessant bleibt. Voriges Jahr war das Interesse an meinen Stücken enorm, die Leute wollten unsere Sichtweise hören. Inzwischen haben viele ukrainische Künstlerinnen großartige Projekte realisiert. Auch deshalb lässt das Interesse nach. Wir wollen nicht, dass Europa diesen Krieg vergisst. Das ist für mich sehr wichtig. Es fällt mir schwer, mich von dem Kriegsthema zu trennen, weil ich mich ständig frage, ob ich das Recht habe, etwas in der Literatur, im Theater zu machen, das nichts mit Krieg zu tun hat. Ich habe bisher keine Entscheidung darüber getroffen.

Detailansicht öffnen SZ-Kolumnistin Emiliia Dieniezhna. (Foto: Bernd Schifferdecker (Illustration))

Emiliia Dieniezhna, 35, flüchtete mit ihrer damals vierjährigen Tochter Ewa aus Kiew nach Pullach bei München. Sie arbeitet ehrenamtlich für die Nicht-Regierungs-Organisation NAKO, deren Ziel es ist, Korruption in der Ukraine zu bekämpfen. Außerdem unterrichtet sie ukrainische Flüchtlingskinder in Deutsch. Für die SZ schreibt sie einmal wöchentlich eine Kolumne über ihren Blick von München aus auf die Ereignisse in ihrer Heimat.