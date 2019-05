1. Mai 2019, 21:38 Uhr Oberbayern 21 Verletzte bei Maibaumtour

Ein Traktor mit zwei Anhängern voller feiernder Menschen ist in dem Dorf Egmating nahe München umgekippt.

21 Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer.

Der 16-jährige Fahrer des Oldtimer-Traktors erlitt einen Schock.

Von Anja Blum, Egmating

Schwere Unfälle sind immer schlimm. Besonders betroffen machen sie aber, wenn sie mitten hinein platzen ins pralle Leben, in Ausgelassenheit und Freude - wie an diesem Mittwoch, 1. Mai, in Egmating, einem Dorf etwa 30 Kilometer von München entfernt. 21 Verletzte, zwei davon schwer, das ist die Bilanz einer "Maibaumtour", die an diesem Nachmittag quer durch den südlichen Landkreis Ebersberg führte.

Mitten in Egmating stürzte ein Traktor mit zwei Anhängern um, auf denen sich laut Polizei mehrere Biergarnituren und rund zwei Dutzend Personen befanden. Am Unfallort waren zahlreiche Rettungskräfte, Feuerwehren und drei Hubschrauber im Einsatz.

Nachmittags, gegen 17.45 Uhr, passierte das Unglück. Das Gespann fuhr auf dem steil abschüssigen Apostelweg, Höhe Kreuzberg. Plötzlich holten die beiden landwirtschaftlichen Anhänger das Zugfahrzeug ein, verkeilten sich ineinander und kippten um. Die Menschen auf den Wagen wurden eingeklemmt oder stürzten auf die Fahrbahn.

Offensichtlich hatten die Bremsen des Gespanns versagt, warum, wird von der Polizei noch untersucht. "Die genauen Umstände bedürfen weiterer Abklärung", heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidium Oberbayern Nord. "Vor Ort werden derzeit weitere Feststellungen getroffen."

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der chaotische Anblick, der sich den herbeieilenden Helfern bot, muss sie jedenfalls erst einmal Schlimmstes befürchten haben lassen. Denn die beiden Anhänger hatten sich fast komplett übereinander geschoben. Dass es bei diesem Unglück an diesem 1. Mai in Egmating keine Toten gab, ist ein großes Glück.

Nach jetzigen Erkenntnissen wurden zwei Personen schwer am Kopf verletzt. 19 weitere der vornehmlich jungen Mitfahrer erlitten leichtere Verletzungen, hauptsächlich Platz- und Schürfwunden.

Die Unfallopfer wurden durch ein Großaufgebot des Roten Kreuzes vor Ort versorgt oder von den Rettungshubschraubern, die auf einer angrenzenden Wiese gelandet waren, in Münchner Kliniken gebracht.

Der 16-jährige Fahrer des Oldtimer-Bulldogs der Marke Eicher erlitt laut Polizei einen Schock, blieb aber körperlich unverletzt. Am Unfallort waren die Feuerwehren aus Egmating, Oberpframmern, Glonn, Aying und Hohenbrunn, sowie zahlreiche Rettungskräfte. Auch Egmatings Pfarrer Kurt Riemhofer war gekommen.