Von Viviane Harris

Melina Gausmann ist der Typ "Alles oder nichts". Und eigentlich hatte sie sich schon für Letzteres entschieden: dafür, nicht selbst hinter dem DJ-Pult und damit im Mittelpunkt zu stehen. Lieber wollte sie im Hintergrund arbeiten, Veranstaltungen aus dem Backstage erleben. Das war der Plan. Dafür zog sie von Marburg, wo sie ihr Jurastudium abgebrochen hatte, nach Hamburg, um dort Eventmanagement zu studieren. Wegen der Corona-Pandemie wurde daraus aber auch nichts, Events zu managen gab es ja schließlich keine. Die Mitte-Zwanzigjährige hatte also, wie so Viele während des Lockdowns, Zeit.

Als DJ Mell G fing sie an, Musik zu machen und einen ihrer Tracks auf Soundcloud hochzuladen. Das Produzieren hatte sie sich mit Hilfe von Freunden und dem Internet ein paar Jahre zuvor selbst beigebracht. Und dann ging es schnell: Nach dem ersten eigenen Song folgte im Juni 2020 ihr erstes eigenes Set bei Hör Berlin. So wurde auch ihr Management auf sie aufmerksam. Dieser Schritt verschaffte ihr schon zu Beginn ihrer Karriere Reichweite und Möglichkeiten in der Branche. Fast über Nacht wurde DJ Mell G zum Shootingstar und als eine der spannendsten Newcomerinnen der deutschen Elektronik-Szene gehandelt.

Die Sets von Gausmann, die mittlerweile das Label Juicy Gang Records gegründet hat, sind rau, rasant und gnadenlos auf den Punkt. Ghetto Tech, Jungle, Booty Bass: Auf ein Genre möchte sich die DJ und Produzentin, die in Oldenburg aufgewachsen ist, gar nicht festlegen. Stattdessen bringt sie auf der Tanzfläche zusammen, was sich für sie richtig anfühlt. Und für ihr Publikum fühlt sich das nach Kompromisslosigkeit an. Nach übertrieben vielen Beats per Minutes und nach Kontrollverlust mit System: Bei DJ Mell G passt jeder Breakbeat zu jeder bouncigen Passage, jeder Vibe zum nächsten. Nicht immer passt die Musik aber zu den Clubgästen, das hat sie auch schon erlebt und einen Hamburger Dancefloor leergespielt. Diesen Freitag wird sich das ziemlich sicher nicht wiederholen.

DJ Mell G, Freitag, 24. Februar, 23 Uhr, Blitz Club, Museumsinsel 1