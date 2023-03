Mit sogenannten "Deep-Fake-Pornos" werden nicht nur prominente Frauen zunehmend im Internet bloßgestellt. Was diese Form von digitaler Gewalt für die Opfer bedeutet, darüber spricht Anna Lehrmann vom Frauen-Hilfeverein.

Immer wieder sind Frauen Opfer gefälschter Sexvideos - sogenannter Deep-Fake-Pornos. Neben Prominenten sind auch Privatpersonen betroffen, so auch Klientinnen von Anna Lehrmann. Die 30 Jahre alte Sozialpädagogin ist im Verein "Frauen helfen Frauen" in Fürstenfeldbruck für den Bereich der digitalen Gewalt zuständig. Im SZ-Interview berichtet sie, wie Opfer mit dem Bildmaterial erpresst werden, darüber, was Betroffene dadurch erleiden und wie man sich vor dem Missbrauch der eigenen Bilder schützen kann.