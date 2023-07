Das Diesel-Fahrverbot in der Umweltzone soll nicht auf Euro-5-Diesel ausgeweitet werden. Der CSU-Landtagsabgeordnete Robert Brannekämper hält dennoch an seiner Klage gegen die Stadt fest. Er will auch das Fahrverbot für Euro-4-Diesel kippen, wie er am Donnerstag mitteilte.

Am Verwaltungsgericht München sind aktuell 21 Klagen wegen des Dieselfahrverbots anhängig. Termine zur Verhandlung gibt es noch nicht. Das Umweltreferat hat nun aktualisierte Messwerte für die Belastung durch Stickstoffdioxid (NO₂) vorgelegt. So wird an der Landshuter Allee der EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm NO₂ pro Kubikmeter Luft nur noch an einem Messpunkt um drei Mikrogramm überschritten. In der Tegernseer Landstraße 150, wo die Stadt misst, liegt der Wert aktuell bei 38 Mikrogramm.