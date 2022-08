Der Schlagzeuger Diego Pinera ist ein exzellentes Beispiel für die Globalisierung des Jazz und die dadurch angestoßene Öffnung des Genres. Schon mit vier Jahren begann er zuhause in Montevideo an seinem Instrument. Das Studium führte ihn erst nach Havanna, dann ans Berklee College of Music in Boston und schließlich nach Leipzig. Seit 2003 lebt er in Berlin, doch hat er über den Tellerrand der dortigen Szene immer hinausgeblickt. Bester Beweis ist sein zweites Act-Album "Odd Wisdom", das er am Sonntag, 21. August, in der Unterfahrt vorstellt. Das dafür zusammengestellte, gleichnamige Quartett ist mit den US-Cracks Donny McCaslin, Ben Monder und Scott Colley (für den in der Unterfahrt der Österreicher Hans Glawischnik spielt) besetzt. Und so klingen die Melodielinien sehr amerikanisch, rhythmisch freilich geht es weit komplexer, nach allen Kontinenten ausgreifend zu. Ein faszinierender Welt-Jazz.

Diego Pinera's Odd Wisdom, So., 21. Aug., 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, Telefon 448 27 94