In drei Fitnessstudios sind übers Wochenende teure Armbanduhren gestohlen worden - offenbar passend zu den augenscheinlich hochwertigen Businessanzügen, die zwei Tatverdächtige getragen haben, der eine in Dunkelrot, der andere in Dunkelblau oder Schwarz. Zwischen Samstag- und Dienstagmittag waren in drei Studios in Neuhausen, Pasing und Brunnthal insgesamt vier Kleiderspinde aufgebrochen worden, in drei Fällen erbeuteten die Täter Luxusuhren im Wert von jeweils mehreren Tausend Euro. Offensichtlich hatten sie ihre Opfer zuvor in der Umkleide beobachtet. Allerdings waren auch zwei Englisch sprechende Männer aufgefallen, die nun mit den Taten in Verbindung gebracht werden: beide etwa 30 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß, mit glatten, kurzen Haaren und mit schwarzen Taschen ausgestattet.