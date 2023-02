Von Gerhard Fischer, München

Mitte der 1950er-Jahre in München: Hellmut Mehnert ist Assistenzarzt an der Poliklinik, als er von seinem Oberarzt angesprochen wird. "Mehnert", sagt der Chef, "Sie müssen 14 Tage in der Diabetiker-Ambulanz Vertretung machen." Der junge Assistenzarzt ist nicht begeistert, er sagt, Diabetes sei "eine langweilige Krankheit". Der Oberarzt widerspricht: "Nein, die ist spannend, und es gibt jetzt erste Tabletten."

Hellmut Mehnert erzählte diese Geschichte vor fünf Jahren, im Wohnzimmer seines Hauses in Krailling. Er lieferte auch eine Pointe nach: "Aus den 14 Tagen sind mehr als sechs Jahrzehnte geworden", sagte er. Und aus dem einstigen Assistenzarzt wurde einer der renommiertesten Diabetologen Deutschlands.

Mehnert wurde 1928 in Leipzig geboren, er musste in den Krieg und war danach zwei Jahre in einem sowjetischen Gefangenenlager, das er nur knapp überlebte. Er studierte Medizin und legte eine Karriere hin, deren Stationen, Aktivitäten und Preise mehrere Seiten füllen. Er war, unter anderem, von 1975 bis 1991 Ärztlicher Direktor des Krankenhauses München-Schwabing, er war Vorsitzender der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, er war im Diabetes-Komitee der WHO, er organisierte die weltgrößte Diabetes-Früherfassungsaktion in München. Wer seinen Namen in eine Suchmaschine eingibt, liest sofort "Hellmut Mehnert Diabetes". Seine Mail-Adresse enthielt neben seinem Namen das Wort Diabetes.

Auch Schauspieler Gert Fröbe war sein Patient. Er riet ihm: abnehmen

Worauf er übrigens immer Wert legte und wobei er seine Gesprächspartner auch gerne humor- und liebevoll korrigierte: Es heißt der Diabetes, nicht die Diabetes. Schließlich komme der Name von Diabetes mellitus, was übersetzt etwa "hindurchgehender süßer Harn" bedeute. Heute hat - den Bemühungen von Menschen wie Mehnert zum Trotz - etwa jeder zehnte Deutsche Diabetes.

Mehnert begann mit seiner Arbeit, als Diabetes Typ 2, der durch Übergewicht und Bewegungsmangel entsteht, zur Volkskrankheit wurde. In den 1950er-Jahren aß sich die Wiederaufbau-Generation einen Wohlstandsbauch an, unter ihnen auch der Schauspieler Gert Fröbe, der zu Mehnerts Patienten zählte. Seinen Rat, das Gewicht zu reduzieren, habe Fröbe ausgeschlagen. "Er sagte, er bekomme nur als Dicker Rollen."

Hellmut Mehnert, der bis ins hohe Alter Vorträge hielt und für Ärzte-Zeitschriften schrieb, ist am vergangenen Freitag mit 94 Jahren gestorben.