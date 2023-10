Das zentrale Thema vom großen Gatsby betrifft auch das Deutsche Theater in München, in dem noch der Geist der goldenen Feten-Ära spukt: "Ist es besser reich und erfolgreich zu sein oder geliebt zu werden?" So hat der Star-Choreograf Enrique Gasa Valga die zentrale Frage der Geschichte von F. Scott Fitzgerald zusammengefasst, die er im Februar mit seiner Innsbrucker Limonada Dance Company als Tanztheater in den Show-Palast an der Schwanthaler Straße bringen wird. Für Thomas Linsmayer, den Intendanten des Hauses, ist die Antwort wohl einfach: am besten beides.