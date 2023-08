In der Serie "Leben mit einem Denkmal" im Bayerischen Fernsehen widmet sich die Münchner Dokumentarfilmerin und Historikerin Sybille Krafft historischen Anwesen und ihren Besitzern und Besitzerinnen. Einige ihrer Dokumentationen sind nun als Open-Air-Filmvorführungen im Kontext des "Denkmalsommers" des Landesamtes für Denkmalpflege im Innenhof der "Alten Münze" zu sehen.

Zum Auftakt stellt Krafft am 3. August ihren Beitrag über fünf historische Anwesen vor, die Mut zum Denkmal machen: eine Schlossgemeinschaft bei Aichach, ein Pfarrhaus in Oberfranken, einen Bauernhof in Niederbayern, ein sogenanntes Höflein in Bamberg und einen Vierseithof in Vilsbiburg. Im Anschluss an die Filmvorführung findet ein Gespräch mit der Autorin und Dieter Wieland statt.

Leben mit einem Denkmal, Open-Air, Do., 3. August, 19.30 Uhr , Do., 17. August, 17.30 Uhr, Do., 31. August, 19.30 Uhr, Innenhof der "Alten Münze", Hofgraben 4, www.blfd.bayern.de