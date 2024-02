Lokalrunde:Das Tschecherl und der Nobu

Eines lässt sich gesichert sagen: Es wird nicht ganz einfach sein, sich an die Fastenzeit zu halten. Der Versuchungen sind zu viele in den nächsten Wochen. Da hilft es auch nichts, wenn sie auf den ersten Blick ganz bescheiden daherkommen. Wie jene Neueröffnung, die vom Dienstag an in der Maxvorstadt kulinarische Freuden aus unserem Nachbarland Österreich verheißt. Das Tschecherl nennt sich das neue Lokal in der Amalienpassage, und da müssen selbst leidenschaftliche Sympathisanten der österreichischen Gastronomie erst einmal die Suchmaschine anwerfen, um Näheres herauszufinden. Ein Tschecherl, so lernt man, nennt man in Wien ein ganz einfaches Wirtshaus, fast eine Boazn, mit eingeschränktem und sehr bodenständigem Speisenangebot.