Eigentlich steht Toby Gad eher im Hintergrund: Doch seit er in der DSDS-Jury war, wird er auch auf der Straße erkannt. Er hat Welthits geschrieben, etwa für Beyoncé oder John Legend.

Toby Gad gehört zu den weltweit erfolgreichsten Songwritern und Musikproduzenten, bis vor kurzem saß er in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar". Ein Gespräch über die Arbeit mit Weltstars, Nickerchen in der Dachauer Schulaula und ein Delikt aus Jugendjahren.

Interview von Anna Schwarz, Dachau

Beim Videocall mit der SZ Dachau sitzt Toby Gad in seinem Studio in Los Angeles. Hinter dem 54-Jährigen stehen ein PC, Mischpults, Mikrofone, Lautsprecher und einige Gitarren, umgeben ist er von zwei großen Glasfronten, auf der einen Seite sind ein Teich und eine Hängematte zu sehen, auf der anderen ein Pool. Seit mehr als 20 Jahren lebt er in den USA. Manchmal hört man im Gespräch mit Gündinger Musikproduzenten einen amerikanischen Akzent heraus.