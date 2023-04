Unter anderem die beiden rekonstruierten Baracken in der KZ-Gedenkstätte Dachau müssten dringend saniert werden. Die Gesamtkosten der geplanten Arbeiten in der Gedenkstätte übersteigen aber die vorgesehenen Fördermittel bei Weitem.

Bayern und Berlin streiten sich um Förderanträge der KZ-Gedenkstätten Dachau und Flossenbürg. Auch in anderen ehemaligen Konzentrationslagern in Deutschland besteht enormer Sanierungsbedarf. Das Geld dafür übersteigt den Etat des Kulturstaatsministeriums.

Von Leonard Scharfenberg und Helmut Zeller, Dachau

An Humor fehlt es dem Mitarbeiter nicht, der für seine Chefin, Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne), die Jahresbilanz verfasst hat. Sie habe, steht auf der Homepage der 400 Mitarbeiter starken Behörde in Berlin, in nur zwölf Monaten das "föderale Zusammenwirken" von Bund und Ländern verbessert.