Was ist aktuell los in der Comic-Szene? Was sind die spannendsten Neuerscheinungen zurzeit? Fragen wie diese werden seit Jahren im Comic Café im Werkstattkino beantwortet, wo Heiner Lünstedt bereits seit 20 Jahren Veranstaltungen macht. Da Lünstedt auch das Münchner Comicfestival leitet, gibt es am 23. April nun eine "Special Edition" des Cafés, und zwar erstmals im Gasteig HP8. Dort hat nämlich im kommenden Juni das Comicfestival seinen Ort und mit dieser Sonderausgabe will Lünstedt darauf einstimmen. Dafür hat er verschiedene Gäste eingeladen, die man dann im Juni wiedersehen kann. Dazu gehört etwa Asterix-Übersetzerin Gudrun Penndorf, die am 10. Juni den Peng-Preis für ihr Lebenswerk erhält.

Vom Münchner Cartoonisten Rudi Hurzlmeier und der Comiczeichnerin Sabrina Schmatz wird es im Juni Ausstellungen geben. Im Café stellt Hurzlmeier zuvor seinen neuen Cartoon-Band vor und erzählt von früheren Tätigkeiten wie "Koch auf Rädern". Sabrina Schmatz wiederum verrät, woran sie aktuell arbeitet. Autor und Journalist Timur Vermes liest aus seinem Buch "Comicverführer". Chris Kloiber stellt seinen Superhelden "Tracht Man" vor und Caroline Hamann, die am 11. Juni das erstmals stattfindende "Animation Festival Munich" organisiert, zeigt ihren neuen Animations-Kurzfilm "Criss Cross".

Comic Café Special Edition, So., 23. April, 18 Uhr, Gasteig HP8, Projektor, Hans-Preißinger-Str. 8, Eintritt frei