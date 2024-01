Von Michael Zirnstein

Ein Mann mit Pilotenhaube und Regenmantel schwingt auf einem Metallbrett unter der Zeltkuppel. Klingt wie ein Kinderspiel, aber dieser Artist, James Gonzales aus Kolumbien, balanciert dabei auf einem Turm aus Walzen: Ein wackeliger Wahnsinn - der bei einem prominenten Zuschauer Erinnerungen wach werden lässt. Hier im Cirque du Soleil denkt Markus Wasmeier an seine Zeit im Profi-Skizirkus zurück. An die Starts, als er sich in Abfahrts-Abgründe stürzte, könnte man angesichts dieser halsbrecherisch anmutenden Luftnummer denken. Aber er, der immer noch sehr drahtige Wasmeier, fühlt sich eher in seine Trainingsphasen zurückversetzt: "Wir haben ja immer Akrobatik geübt, wegen dem Gleichgewicht und der Koordination. Mein ganzes Krafttraining habe ich einbeinig in Skistiefeln auf dem Schlappseil gestanden", sagt er, "aber das ist natürlich nichts gegen das, was wir heute hier sehen."