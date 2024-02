Das Gastspiel des Cirque du Soleil auf der Theresienwiese sei ein "mega, mega Erfolg", heißt es vom Veranstalter. Für die Show "Kurios", die noch bis 25. Februar im blau-gelben Zelt läuft, sind zur Halbzeit schon 80 000 Tickets verkauft worden. Und schneller als gedacht kehrt das kanadische Zirkusunternehmen nach München zurück, nicht im eigenen Zelt, dafür in die Olympiahalle. Bisher war für das Programm "Corteo" nur eine Tour durch Leipzig, Mannheim, Hamburg, Stuttgart und Bremen angesetzt, nun hängt man doch Termine von 18. bis 22. Dezember in München an. Tickets sind von diesem Mittwoch, 14. Februar, an im Vorverkauf erhältlich.