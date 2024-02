Der große Erfolg wurde allerdings von Diskussionen begleitet, denn bekannt wurde auch eine Art "Mängelliste" mit Anmerkungen des Schriftstellerkollegen Ingo Schulze. Die Kernproblematik: Hat die 1992 in Ludwigsburg geborene Schriftstellerin, deren Eltern in der DDR aufwuchsen, das Land, das sie nur aus Erzählungen kennen kann, in jeder Hinsicht korrekt dargestellt? Und ist das von Bedeutung? Darüber - und über vieles andere - wird nun in der Seidlvilla mehr zu erfahren sein. Im Rahmen einer Lesung des Tukan-Kreises (statt Sherko Fatah) wird Gneuß die Besucher ins Jahr 1976 zurückversetzen, in den Dresdner Vorort Gittersee.

Charlotte Gneuß: Gittersee, Lesung, Dienstag, 20. Februar, 19.30 Uhr, Seidlvilla, Nikolaiplatz 1b, Telefon 1290677