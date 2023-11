Aktuell läuft die Restaurierung des sogenannten Bellottozimmers in der Münchner Residenz. Bei einem Benefizkonzert, zu dem die Bayerische Schlösserverwaltung am Samstag, 11. November, 19 Uhr, in den Max-Joseph-Saal der Residenz einlädt, sollen dafür Spenden gesammelt werden. Auf dem Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach und Sohn Carl Philipp Emanuel. Der Eintritt ist frei. Infos unter www.residenz-muenchen.de.