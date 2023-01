Das Duo Camille Bertault und David Helbock in der Unterfahrt.

Für die Ludwigsburger Schlossfestspiele 2019 und ihr Motto "Somg Conversion" wurden die französische Sängerin Camille Bertault, ihr Landsmann, der Trompeter Médéric Collignon und der österreichische Pianist David Helbock erstmals zusammengespannt. Das gefiel allen prima, und als bald darauf, bei den Inntönen, Collignon keine Zeit hatte, probierten es Bertault und Helbock als Duo. Was so blendend funktionierte, dass sie inzwischen für Act das Album "Playground" eingespielt und ihren Fuß bei allen wichtigen Clubs und Festivals in der Tür haben. So jetzt auch in der Unterfahrt. Nominell mag Bertault vorne stehen, schon wegen ihres Star-Status in Frankreich. Doch ist eigentlich Helbock der Entscheidende in diesem Duo, kleidet er doch die lyrische Stimme und die Vokalisen, für die Bertault berühmt ist, mit allem, was Flügel, Keyboards und Effekte hergeben, in ein grandioses, immer überraschendes, mitunter orchestrales Gewand. Ob es nun Jazzstandards sind, Latin und Bossa, Chansons, Pop-Vorlagen (zum Beispiel von Björk) oder eigene Kompositionen.

Camille Bertault & David Helbock, Do., 2. Feb., 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, Tel. 448 27 94