Beim Brand eines Christbaums in einem Einfamilienhaus in Garching im Landkreis München ist ein über 80-jähriges Ehepaar am Samstagmittag schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatten gegen 11.30 Uhr brennende Kerzen den Christbaum in Flammen gesetzt, woraufhin es zu einer regelrechten Verpuffung gekommen sei, offenbar ausgelöst durch Öle oder Harze in dem Nadelgewächs, vermutet die Polizei. Der Ehemann habe Verbrennungen zweiten Grades an Kopf und Armen erlitten, seine Frau kam mit einer Rauchgasvergiftung ebenfalls zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Den Sachschaden im Wohnzimmer und die Rauchschäden im gesamten Haus schätzt die Polizei auf rund 50 000 Euro. Es sei aber weiterhin bewohnbar. Außerhalb davon habe es keine Schäden gegeben.