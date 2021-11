Das Kulturjahr "Ohne Distanz: Litauische Kultur in Bayern 2021", das in München, Würzburg, Augsburg und Nürnberg bereits herausragende Kunst und Kultur aus Litauen zeigte, endet mit einem schwungvollen Wochenende in Blaibach (19. bis 21. November). Neben der Fotoausstellung "Ancient Woods - Alte Wälder" von Gintaras Česonis, der als Resident in Blaibach zu Gast war, tritt der Kammerchor Aidija auf, vielfach für seine Interpretation zeitgenössischer litauischer Musik ausgezeichnet.

Außerdem kommt der Akkordeon-Virtuose Martynas Levickis, der sein Publikum nicht nur mit seinem Können, sondern auch seinem Charisma fesselt. Einen weiteren Höhepunkt verspricht das Ensemble Synaesthesis, zuletzt mit dem Förderpreis der Ernst von Siemens Musikstiftung geehrt. Die Musiker spielen auch die Uraufführung von "Hadal Zone"der Komponistin Žibuoklė Martinaitytė, ebenfalls Residentin in Blaibach.

Infos: https://kulturgranit.de/programm/