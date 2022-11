"Wir schicken Kinder in die Schule und bringen ihnen bei, stundenlang still zu sitzen"

Nur 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland bewegen sich wenigstens eine Stunde am Tag. Zur Schule zu radeln, und zwar bei jedem Wetter, würde schon einiges verbessern, findet die Münchner Sportwissenschaftlerin Yolanda Demetriou.

Eine Studie stellt deutschen Kindern und Jugendlichen ein schlechtes "Bewegungszeugnis" aus. Yolanda Demetriou von der TU München erklärt, was es alles braucht, damit aus gesunden Kindern gesunde Erwachsene werden - und was Eltern und die Schulen tun können.

Von Martina Scherf

Zum zweiten Mal haben Forscher in 57 Ländern untersucht, wie viel sich Kinder und Jugendliche bewegen. Yolanda Demetriou, 39, Professorin für Sport- und Gesundheitspädagogik an der Technischen Universität München (TUM), hat die deutsche Studie geleitet. Am Ende stand ein "Bewegungszeugnis". Und da schneidet Deutschland schlecht ab. Demetriou, selbst Mutter von zwei Kindern, forscht viel zu Sport und Bewegung an Schulen. Im Vergleich zum ersten Bewegungs-Zeugnis 2018 habe sich die Situation durch die Corona-Pandemie noch verschlechtert, so ihr Fazit.