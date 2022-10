"Ich spüre eine neue innere Freiheit: zu sein und zu tun, was und wie ich will": Daniel Anker im Film "Schwerelos".

Herbstzeit ist Wanderzeit. Es muss ja nicht gleich die Besteigung des Eiger sein. Genau das hat sich jedoch der Schweizer Alpinist Daniel Anker vorgenommen, genauer gesagt die anspruchsvolle Route "La Vida es Silbar", die er vor mehr als 20 Jahren schon einmal und als erster überhaupt meisterte. Der Film "Schwerelos" begleitet den 60-Jährigen bei seiner Rückkehr, zeigt ihn scheinbar schwerelos an der Felswand, während er sein Leben am Berg und im Tal reflektiert. Der 26-Minüter läuft am Freitag, 7. Oktober, bei den 12. Münchner Bergfilm-Tagen.

Sieben Filme stehen vom 6. bis zum 8. Oktober im Forum 2 im Olympiadorf auf dem Programm, die in erster Linie von der Begegnung von Mensch und Berg sowie von eindrucksvollen Naturräumen erzählen. Gezeigt wird unter anderem der spanische Animationsfilm "El Gran Hito" oder, ein Höhepunkt gleich zu Beginn, eine Doku über über Reinhard Karl, der 1978 als erster Deutscher auf dem Everest stand und auch als Autor und Fotograf Maßstabe gesetzt hat. Die Münchner Bergfilm-Tage sind sozusagen das Intro für das größere Bergfilm-Festival Tegernsee, das vom 19. bis zum 23. Oktober über die Bühne geht.

12. Münchner Bergfilm-Tage, Do., 6., bis Sa., 8. Okt., Forum 2, Kulturverein Olympiadorf, Nadistraße 3, kultur-forum2.de