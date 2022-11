Berg am Laim

Drei Schülerinnen stehen im Verdacht, Samstagnacht drei obdachlose Männer in der S-Bahn-Unterführung Berg am Laim massiv beleidigt zu haben.

Eine Zwölf-, eine 13- und eine 14-Jährige stehen im Verdacht, Samstagnacht drei obdachlose Männer in der S-Bahn-Unterführung Berg am Laim ohne Anlass "massiv beleidigt" zu haben. Die Ältere habe einem der Männer zudem ein Taschenmesser vorgehalten und gedroht, zuzustechen, berichtet die Polizei. Das Ganze habe sich von 1.30 Uhr an etwa eineinhalb Stunden hingezogen, bis schließlich einer der Männer die Polizei verständigte.

Verletzt worden sei niemand. Warum die Schülerinnen die Männer derart drangsalierten, sei noch offen. Die Ältere wurde in eine Jugendschutzstelle gebracht, da die Eltern wegen eigener medizinischer Betreuung akut nicht in der Lage gewesen seien, sich zu kümmern. Die anderen beiden wurden ihren Familien übergeben, das Jugendamt wurde eingeschaltet.