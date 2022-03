Bayern vergibt an geflohene Kunstschaffende aus der Ukraine Sonderstipendien in Kooperation mit dem internationalen Künstlerhaus Villa Concordia in Bamberg.

Doppelte Hilfe und das am besten doppelt so schnell - das hat sich Kunstminister Markus Blume (CSU) in Kooperation mit dem internationalen Künstlerhaus Villa Concordia vorgenommen und ein Sonderstipendienprogramm für geflohene Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine ins Leben gerufen. Das Künstlerhaus, das sich aus der Stadt Bamberg um kulturelle Beziehung des Freistaates Bayern mit anderen Staaten kümmert, Künste pflegt und fördert und jährlich zwölf Kunstschaffenden ein Stipendium verleiht, verdoppelt nun diese Anzahl an Stipendien. Zwölf nach Deutschland geflüchtete ukrainische Künstlerinnen und Künstler erhalten zu den bewilligten Stipendien im Zeitraum von fünf Monaten zusätzlich eine monatliche Unterstützung von 1500 Euro. Die Arbeit der ukrainischen Kunstschaffenden wird dadurch nicht nur ermöglicht, sondern auch anerkannt und gesichert. "Schnell und unkompliziert" sollen finanzielle Notlagen gelindert und "ein Zeichen der Solidarität und Wertschätzung für ukrainische Künstlerinnen und Künstler" gesetzt werden, so Blume.