Publikumspreise sind Künstlern am liebsten. Drücken sie doch am besten aus, was wirklich ankommt. Auch beim Bayerischen Filmpreis wird Jahr für Jahr der Zuschauerliebling gekürt. Bis zum 30. April haben Interessierte die Möglichkeit, aus den fünf zuschauerstärksten deutschen Filmen des vergangenen Jahres ihren Favoriten zu wählen. Nominiert sind: "Catweazle", "Contra", "Die Schule der magischen Tiere", "Kaiserschmarrndrama" und "Ostwind - Der große Orkan". Der Publikumspreis wird von "kinokino", dem Filmmagazin des Bayerischen Rundfunks, und Bayern 1 vergeben. Abstimmen kann man unter www.br.de/filmpreis. Das Los entscheidet, wer von den Teilnehmern den Publikumspreis persönlich auf der Bühne überreichen darf. Die Gala zum 43. Bayerischen Filmpreis findet am 20. Mai im Prinzregententheater statt.