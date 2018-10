5. Oktober 2018, 18:57 Uhr Baumhäuser Dieses Baumschloss macht aus Kinderträumen Elternträume

Johannes Schelle baut Mini-Hütten ebenso wie Luxus-Varianten mit Wendeltreppen, Wlan, Toiletten und Heizung. Manch einer zahlt sogar 100 000 Euro dafür. Ein Werkstatt-Besuch.

Von Philipp Crone

Der Kindertraum liegt platt auf dem Boden. "Hundertachtundzwanzig mal neun", sagt einer der jungen Handwerker zu dem Mann neben ihm mit dem Maßband. Drei Zimmerer stehen an einem Sommertag in einer Halle am Tegernsee auf einer Handballtor-großen Holzplatte und zeichnen diverse Linien. "Das wird nur was Kleines", sagt Johannes Schelle, 43.

Was Kleines, für einen Platz auf dem Baum. Das war früher ein Brett, das der Junge oder das Mädchen nach dem Hochklettern an einer Astgabel festgenagelt hat. Auch Schelle hat so angefangen. Brett, Nägel. Dann lief das etwas aus dem Ruder. Zuletzt hat er ein Baumhaus gebaut mit zwei Wendeltreppen, zwei Stockwerken, einer Hängebrücke mit Aussichtsplattform am Nebenbaum, einer Terrasse und einer Hundehütte. Kosten: 100 000 Euro.

Johannes Schelle ging es um Langeweile. Und um die Herausforderung, ein richtiges Haus in einen Baum reinzubauen. (Foto: Harry Wolfsbauer)

Die Frage ist ja nicht, warum jemand, der bereits ein Haus mit Garten besitzt, ein paar Meter weiter eine Holzvilla haben möchte. Die Frage ist vielmehr, was das über seine Kunden aussagt, wenn Schelle sich nicht vor Aufträgen retten kann. Und worum es bei so einem Baumhaus im Grunde geht: Um Höhe? Überblick? Macht? Sehnsucht? Freiheit? Oder Flucht?

Für Schelle ging es um Langeweile. Und um die Herausforderung, ein richtiges Haus in einen Baum reinzubauen, den Baum nicht umzubringen, die Statik im Blick zu haben, all das. Er probierte es vor 20 Jahren als erstes im Garten seiner Oma. So ging das los, in den Semesterferien, zusammen mit einem Kumpel. Es funktionierte. Deshalb leitet der Zimmerermeister nunmehr seit zwölf Jahren die Firma Baumbaron und baut Holzhäuser auf Bäume, wie das, das sie gerade für einen Spielplatz ausmessen. "Nur vier Quadratmeter."

Schelle, der ein wenig aussieht wie eine Mischung aus Ludwig Spaenle und Robert de Niro, ging zunächst in München auf das Max-Gymnasium, machte danach eine Lehre als Zimmerer und wollte dann Architekt werden. Er schaffte es in Innsbruck bis zum Vordiplom. "War mir zu theoretisch", sagt Schelle, als müsse er seine Sätze schnell loswerden. Abgehackt.

Die Baumhäuser sind aufwendig gebaut. (Foto: Baumbaron)

In den Semesterferien hatte er dann die Baumhaus-Idee. Bis dahin hatte Schelle immer nur Bretter in Bäume genagelt, Astgabeln zu Sitzplattformen erweitert.

Die Bäume. Grundsätzlich, sagt Schelle, kann man in jeden Baum ein Haus bauen, aber manche Arten sind besser geeignet als andere. Nur Birken und Pappeln eignen sich nicht, "das sind schnell wachsende Arten, die weniger stabil sind". Pionier-Arten, die zuerst Flächen besiedeln, etwa nach Waldbränden. "Die können mit Verletzungen nicht umgehen und sind zu spröde." Am besten sei die Eiche, auch der Ahorn eigne sich, alte Obstbäume hingegen sind oft nicht groß genug, "Eschen wiederum sind okay, wenn sie fit sind".

"Eine Stunde, Buch lesen, runterschauen und sich freuen"

Warum wollte er als Kind da schon hoch? Schelle hat zwei ältere Schwestern, "ich hatte da immer das Gefühl: Die kommen da nicht rauf. Und die wussten das auch". Er saß als Kind dann da oben, auf dem Astgabel-Hochsitz, "eine Stunde, Buch lesen, runterschauen und sich freuen".

Dann betrachtete er eben vor 20 Jahren die Rotbuche im Garten der Oma. Die Kombination aus Zeit, Lust und Herausforderung brachte Schelles Oma ein Haus zwischen zwei Bäumen ein, sieben mal fünf Meter Grundfläche, mit Terrasse, Eckbank, Tisch, Bett und Treppe nach oben. Vier Wochen haben sie zu zweit gearbeitet, "heute machen wir das in einer Woche".

Und da war er dann oft, ob alleine, mit Freundin oder mit Freunden zum Karteln. "Da können so viele hoch, wie auf die Fläche draufpassen." Schelle lächelt, dann geht er aus dem Büro und holt eine Schraube. Wobei Schraube nicht präzise genug formuliert ist, er holt vielmehr: eine riesige, kiloschwere Mörderschraube. Um zu erklären, wie er die Häuser baut und warum es den Bäumen gut geht, braucht er dieses Teil mit den Dimensionen eines Nudelholzes.