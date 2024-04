Der irische Jahrgang ist eingetroffen - so könnte man, sehr verkürzt, die neueste Nachricht aus dem Internationalen Künstlerhaus Villa Concordia in Bamberg zusammenfassen. Denn es sind ja nicht nur neun irische Künstlerinnen und Künstler, die in diesem April die schönen Räume und Wohnungen des Barockschlosses an der Regnitz beziehen, sondern auch acht deutsche.