31. August 2018, 14:52 Uhr Altstadt Verwirrte Autofahrerin strandet am Marienplatz

Die Frau wusste nicht einmal, in welcher Stadt sie sich befand. Sie war auf dem Heimweg von Italien nach Esslingen.

Von Martin Bernstein

Die Reise endete mitten auf dem Marienplatz: Eine offenkundig sehr verwirrte alte Frau stand dort am Mittwochnachmittag mit ihrem silbernen Toyota Pius und wusste nicht mehr weiter. Gegen 14 Uhr klopften Streifenpolizisten ans Autofenster und sprachen die 84-Jährige aus dem württembergischen Landkreis Esslingen an. Dabei stellte sich heraus, dass die Frau noch nicht einmal sagen konnte, in welcher Stadt sie sich gerade befand. Sie sei auf dem Heimweg aus Italien, berichtete sie, und sie habe sich verfahren. Jetzt wolle sie nach Hause. Bis Esslingen sind es rund 220 Kilometer.

Die Beamten wollten ihr helfen und sie mit ihrem Streifenwagen zur nächsten Autobahnauffahrt eskortieren. Doch schnell merkten sie, dass das wohl keine gute Idee wäre: Die 84-Jährige schaffte es in ihrer Verwirrung nicht einmal mehr, die Handbremse zu lösen und vom Marienplatz wegzufahren. An eine einigermaßen verkehrssichere Weiterfahrt war unter diesen Umständen nicht mehr zu denken. "Elementare Fehler beim Bedienen ihres Fahrzeugs", resümierten die Polizisten in ihrem Bericht.

Statt auf die Autobahn brachten sie die Seniorin zum Ausruhen erst einmal in ein Hotel. Dann verständigten die Beamten die Führerscheinstelle im Landratsamt Esslingen - und Verwandte der alten Frau. Den Autoschlüssel nahmen die Polizisten vorsichtshalber mit zur Altstadtwache. Dort holte ihn ein Angehöriger der 84-Jährigen am nächsten Tag ab und brachte die Frau nach Hause.

Ob die alte Dame grundsätzlich noch in der Lage ist, Auto zu fahren, müssen jetzt die Behörden an ihrem Heimatort prüfen. Was dazu geführt hat, dass die Frau sich derart verirrte - ob etwa eine Erkrankung oder Flüssigkeitsmangel nach der langen Fahrt Grund für die massiven Aussetzer hinterm Steuer waren - konnte die Polizei auf Nachfrage nicht sagen.