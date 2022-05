Interview von Gerhard Fischer

Im Garten vor ihrer Wohnung am Starnberger See steht ein kleiner Brunnen. "Der ist vom Nockherberg", sagt Antonia von Romatowski. "Den durfte ich nach einem Singspiel, in dem er Dekoration war, mit nach Hause nehmen." Romatowski, 45, hat seit 2014 auf dem Nockherberg mitgespielt; sie hat dort immer einen Fatsuit angezogen, eine Perücke aufgesetzt und die Hände zur Raute geformt - und dann ist sie rausgegangen auf die Bühne, um die Kanzlerin Angela Merkel zu parodieren. Merkel hat aufgehört. Was macht jemand, der sie 18 Jahre lang mit Leib und Seele gespielt hat?