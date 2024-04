Von Sabine Buchwald

Was sagt es über die Besitzerin eines Fahrrads aus, wenn sie es samt Kleinkind-Sitz unabgesperrt vor einem Lokal stehen lässt, mitten in Untergiesing, an einem Freitagvormittag? Ihr Gefährt dann mit einem stillen Lächeln auf den Radweg schiebt und davon flitzt? Eine Antwort wäre: Diese Frau wollte vielleicht gar nicht zwei Stunden lang bei einem kleinen Espresso und einem großen Glas Wasser sitzen und über ihr Leben erzählen? Kann eigentlich nicht sein, denn diese Zeit mit Anna Veit ist so schnell vergangen, dass sie selbst darüber ins Staunen kam. Sie wirkte fröhlich und aufmerksam bis zum Abschiedsgruß. Eine andere Antwort wäre: Die gebürtige Niederbayerin ist nicht so recht vertraut mit den Tücken einer Großstadt? Auch das kann eigentlich nicht sein, denn die 41-Jährige lebt jetzt schon länger in München und Wien, als sie mit ihren Eltern und drei Geschwistern in Kramersdorf bei Hauzenberg verbracht hat.