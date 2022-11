Eigentlich ist die Wienerin Anna Marboe Theaterregisseurin, und mit ihren 26 Jahren und erfolgreichen Inszenierungen an den Landestheatern Linz und Niederösterreich wie am Wiener Schauspielhaus und Volkstheater eine der Senkrechtstarterinnen. Unter dem leicht verschlankten Namen Anna Mabo aber schlüpft sie in die Rolle der Musikerin. Und hat auch da mit ihren beiden ersten Alben wie mit Auftritten etwa beim Donauinselfest bereits für Furore gesorgt. Vom Stil her geht es auch bei ihrem Musikkabarett in Richtung Neues Wienerlied, nicht ohne Grund ist Ernst Molden einer ihrer Fans und Förderer: "Was Anna Mabo denkt und dichtet und singt, kommt wie ein Geschoss bei der Hörerin und beim Hörer an. Aber nie geht solche Klarheit bei ihr auf Kosten der Poesie," sagt er über sie. Kann es eine bessere Empfehlung geben, ihr München-Debüt im Lustspielhaus zu besuchen?

Anna Mabo, Fr., 18. Nov., 20 Uhr, Lustspielhaus, Occamstr. 8, Tel. 34 49 74