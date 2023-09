Von Sonja Niesmann

Sie ist ein Wiesn-Fan, immer schon gewesen. Als sie so Anfang, Mitte 20 war, sei sie sogar fast jeden Tag hingegangen, erzählt Anja von Keyserlingk. "Aber man kann eigentlich nicht jedes Mal dasselbe Dirndl tragen", fand sie schon damals, andrerseits: Wer hat schon ein dutzend verschiedene Dirndl im Schrank hängen? Männer haben es leichter, können die Lederhose mit immer einem anderem Hemd kombinieren. So ein "Basic-Teil" wie die Lederhose, überlegte sie, müssten Frauen auch haben.

Gut zehn Jahre später hat die 35-Jährige ihr Wiesn-Kleidungsproblem gelöst. Zusammen mit Florian Blickenberger, einem Designer aus der Rosenheimer Gegend, hat sie selbst eine Kollektion entworfen, "Mamma Bavaria by Anja Jamin" (Jamin ist ihr Mädchenname): zwei Röcke, drei Mieder, fünf Schürzen, in allen möglichen Varianten miteinander kombinierbar. Beiger Rock mit blauer Schürze und blauem Mieder. Grauer Rock mit cremefarbener Schürze und grünem Mieder. Beiger Rock mit Schürze in Koralle und grau-rosa Mieder.

Natürlich gab es das Prinzip Dreiteiler schon, "das Rad hab' ich nicht neu erfunden". Aber der Clou an ihrer Kollektion ist: Die wadenlangen, monochromen Röcke schauen, kombiniert mit einem anderem Oberteil, gar nicht mehr nach Trachtenlook aus, können also zu allen Gelegenheiten getragen werden.

Detailansicht öffnen Mit einem anderen Oberteil statt Mieder und Schürze wird aus einem Trachtenrock ein alltagstauglicher Rock. (Foto: Catherina Hess)

Genäht wird nach einem alten Waschdirndl-Schnitt aus dem 19. Jahrhundert, von einer Schneiderin in Freising. Der Look ist eher zurückhaltend-schlicht, keine tiefen Ausschnitte, kein Glitzer, keine Rüschchen oder anderer Schnickschnack. Jedes Dirndl ist eine Maßanfertigung, 1199 Euro muss frau sich das kosten lassen. "Schon teuer", räumt Anja von Keyserlingk ein. Jedoch: Wenn man nur mal ein neues Mieder, eine andere Schürze, einen zweiten Rock dazukauft - die Kollektion soll jedes Jahr etwas erweitert werden - "dann rechnet es sich wieder".

In der Welt der Mode ist die Münchnerin, die beruflich recht vielseitig unterwegs ist, eine Quereinsteigerin. Schon als Kind habe sie gewusst, dass sie einen künstlerischen Beruf haben wolle, erzählt sie. Am liebsten Schauspielerin. Nach dem Abitur aber hat ihr Vater, ein Wirtschaftswissenschaftler und Hochschulprofessor, ihr zugeredet, doch etwas Handfestes, Solides zu machen - wie das viele Väter eben so machen. Also hat sie BWL studiert, nebenbei als Synchronsprecherin und Messe-Moderatorin gejobbt. Und weiter von der Schauspielerei geträumt.

Aus New York brachte sie die Idee der "Brunch-Partys" mit nach München

2013 ergatterte sie eine kleine Rolle in einem Trailer für Bully Herbigs Sechsteiler "Bully macht Buddy". Herbig habe ihr Talent bescheinigt, "und noch am selben Tag hab' ich beschlossen: Jetzt geh' ich nach New York auf eine private Schauspielschule." Die Zeit dort "ist schon die schönste in meinem Leben gewesen, New York ist einfach nicht zu toppen". Aus New York brachte sie die Idee der "Brunch-Partys" mit nach München, machte sich als Eventmanagerin selbständig. Und knüpfte dabei viele Kontakte.

Eine Weile hat sie für den TV-Sender Welt der Wunder die Sendung "Dirndl on Tour" gemacht, war mit einer Kollegin unterwegs, im Dirndl in Singapur, in Thailand. Als ihr das "ein bisschen zu kindlich" wurde, verlegte sie sich auf Moderation, erst bei Radio Fantasy in Augsburg, dann bei Radio Gong. Noch ehe man nachfragen kann, schiebt sie erfrischender Ehrlichkeit nach: "Bei Radio Gong aber nur als Sidekick. Wetteransagen und so was." Dem Radio hat sie längst wieder den Rücken gekehrt, inzwischen hat sie für die Netflix-Jugendserie "Rainbow High" eine Hauptrolle als Sychronsprecherin bekommen und ist für ein Münchner Start-Up, das E-Fitnessgeräte produziert, eines der Kampagnenmodells.

Aber auch die Betriebswirtin gibt es noch: 2015 stieg Anja von Keyserlingk in das Zertifizierungsunternehmen ihres Vaters ein, das sie nach dessen Tod nun selbst weiterführt. Und sie unterrichtet an der Hochschule für angewandtes Management in Ismaning Kommunikation/Präsentation/Moderation.

Wie sie da sitzt in einem veganen Lokal in Schwabing, über Skyr mit Beeren und Cappuccino mit Hafermilch, strahlt und sprudelnd erzählt, ist zu spüren: Anja von Keyserlingk ist zufrieden mit sich und ihrer Welt. Und mit ihrem Mann, dem Münchner Gastronom Konstantin von Keyserlingk, der ähnlich umtriebig ist wie sie. "Mein männliches Pendant", lacht sie. Dass der große Durchbruch als Schauspielerin noch nicht gelungen ist, scheint sie nicht sehr zu bekümmern. Wird schon noch, "bisher hab' ich alles, was ich mir vorgenommen hab', durchgezogen."

Und jetzt steht ja auch erst einmal die Wiesn an. Sie wird natürlich dort sein, in ihren eigenen Dirndln. Die alten wird sie verschenken.

Und halt, eine "lustige Sache" muss sie noch schnell erzählen. Über eine Freundin hat sich eine Frau aus Los Angeles bei ihr gemeldet, die sich ein Dirndl schneidern lassen wollte. "Ich hab dann in einer Zoom-Konferenz alles mit ihr besprochen und die Maße genommen." Heather Milligan hieß die Kundin. Sagte ihr erstmal gar nichts. Erst als sie den Namen gegoogelt hat, wurde Anja von Keyserlingk klar: Das ist die Freundin von Arnold Schwarzenegger.