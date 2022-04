Angelika Niescier und Alexander Hawkins beim "Jazz+" in der Seidlvilla.

Die Kölner Saxofonistin Angelika Niescier ist seit Jahren eines der Aushängeschilder des deutschen Jazz. Als "Winterjazz Festival"-Veranstalterin und Preisträgerin unter anderem des Albert Mangelsdorff Preises und des Echo Jazz ist sie ein Motor der heimischen Szene, fast noch wichtiger aber ist ihre Zusammenarbeit mir internationalen Größen und die dadurch erreichte Strahlkraft. Im vergangenen Sommer etwa durfte sie das Hauptprogramm des Saalfelden Jazzfestivals eröffnen, eine Ehre, die bisher stets österreichischen Musikern vorbehalten war. Noch umwerfender aber war dort ihr symbiotisches Duo mit dem britischen Pianisten Alexander Hawkins. Den hatte sie ein paar Jahre zuvor beim Jazzfest Berlin kennengelernt, 2019 kam es in Zürich zur ersten Zusammenarbeit - die von der Kritik sofort zum Traumduo ausgerufen wurde. Jetzt liegt das erste Album der beiden vor, das sie nun in der Reihe Jazz+ in der Seidlvilla vorstellen: Ein intuitiver, extrem intensiver musikalischer Dialog auf höchstem technischen Niveau, der alle Genregrenzen sprengt.

Angelika Niescier/Alexander Hawkins, Di., 12. April, 20 Uhr, Seidlvilla, Nicolaiplatz 1b, Tel. 33 31 39