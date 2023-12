Seit mehreren Tagen wird ein 70-jähriger Münchner vermisst, nachdem er am Ammersee zusammen mit einer Begleitung spazieren gegangen war. Gemeinsam setzten sie sich laut Polizei im Bereich der Seestraße am Seeufer auf eine Bank. Als die Begleitung sich kurze Zeit von dem Mann entfernt hatte, war dieser dort und in der näheren Umgebung nicht mehr anzutreffen. Bislang kehrte der Mann auch nicht in seine Wohnung in Untergiesing zurück.