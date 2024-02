Heftige Sturmböen tobten in den frühen Morgenstunden des 5. November über München, um 4.54 Uhr passierte dann am Kirchturm des Alten Peter das Malheur. Das Zeigerpaar am unteren Ziffernblatt der Uhr auf der Westseite verhakte sich, der Antriebsmotor konnte die Zeiger nicht mehr bewegen, und das Blech wurde im Mittelsegment des Minutenzeigers an zwei Stellen eingerissen. Zwar konnte das städtische Baureferat die Zeiger wieder lösen und so montieren, dass die Uhrzeit stimmte. Allerdings war das Stahlblech so stark beschädigt, dass die Zeiger zweieinhalb Wochen später doch abmontiert werden mussten. Derzeit werden sie repariert, in der zehnten Kalenderwoche Anfang März sollen sie wieder angebracht werden.