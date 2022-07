SZ Plus Justiz in Bayern : Die vergessenen Richter

Claudia Geißler-Kraft ist eine von fast fünftausend Ehrenamtlichen, die in Bayern als Schöffen über Recht und Unrecht entscheiden. In ihrem ersten Prozess saß sie einem Vierfachmörder gegenüber. Von ihrer Arbeit nimmt die Öffentlichkeit aber kaum Notiz - warum tut sie sich das an?