Der Sensation folgt die nächste: Vier Konzerte für Adele in München sind nicht genug . Jetzt gibt es einen Nachschlag: "Wegen der phänomenalen Nachfrage sind vier weitere Adele-Konzerte auf der Münchner Messe angesetzt worden", schreibt der Veranstalter Live Nation. Zusätzlich zu den bereits bekannt gegebenen Daten werde Adele auch am 14., 16., 23. und 24. August in München spielen. Nun sind die Ticketpreise bekannt: Die günstigsten Karten sollen 74,90 Euro kosten, die teuersten 419,90 Euro (laut Veranstalter Kundenendpreise inklusive Gebühren).

Das Pop-up-Stadion auf dem Gelände der Messe Riem mit einem Durchmesser von 300 Metern soll 80 000 Besucher fassen - insgesamt ist also nun Platz für 640 000 Gäste. Es sind die ersten Konzerte von Adele auf dem europäischen Kontinent seit 2016, und sie wird heuer in Europa auch nur in München auftreten.

Dass mehrere Konzerte mit der britischen Sängerin in Planung waren, war schon seit einer Weile durchgesickert. Nur die Zahl und die Größe waren noch nicht bekannt. Am Mittwoch veröffentlichte der Veranstalter die ersten vier Termine: 2., 3., 9. und 10. August, hielt sich aber mit weiteren Planungen bedeckt. Münchens Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner teilte allerdings mit, dass zehn Termine für Großkonzerte in der Messe Riem freigehalten wären, mit der Option auf elf.

Derzeit läuft die Ticketregistrierung bei adele.com bis Montag, 5. Februar, 18 Uhr. Die Registrierung bedeutet nicht, dass man schon Karten gekauft hat oder diese auch garantiert bekommt. Die registrierten Kunden erhalten erst den Link zum Ticketvorverkauf ab 7. Februar, 10 Uhr. Wer nicht registriert ist, kann sein Glück im allgemeinen Vorverkauf ab Freitag, 9. Februar, 10 Uhr, versuchen.