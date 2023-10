Es ist die Jazz-Supergroup mit deutscher Beteiligung schlechthin: 2017 fanden der Pianist Michael Wollny, der Posaunist Nils Landgren, der Bassist und Cellist Lars Danielsson und der Schlagzeuger Wolfgang Haffner , bei einem Sonderkonzert des Jazz-Baltica-Festivals zu 4Wheel Drive zusammen. Mithin also das Aushängeschild des deutschen Jazz (neben Till Brönner) schlechthin, die beiden erfolgreichsten schwedischen Improvisatoren und der seit Jahrzehnten coolste deutsche Drummer. Allesamt Label-Kollegen bei Act und gute Freunde, die schon in den verschiedensten Konstellationen miteinander gespielt haben.

Ihr Platten-Debütalbum war dann gleich das erfolgreichste Jazz-Album des Jahres 2019. Und ihre Live-Auftritte waren dank der auf dem Album zu kurz gekommenen virtuosen Improvisationen noch um einiges eindrucksvoller. Soeben ist nun ihr zweites Album erschienen, und das dürfen sie nun bei der 24. "JazzNights"-Tour von Karsten Jahnke vorstellen, die am 1. November in der Isarphilharmonie Station macht.

Im Gepäck sind außer eigenen Kompositonen wieder viele Pop-Hits von Simon & Garfunkels "Sound of Silence" bis zu Elton Johns "Yours Song", die die vier auf ihre eigene, unverwechselbare Weise in den Jazz überführen.

4Wheel Drive, Mi., 1. Nov., 20 Uhr, Isarphilharmonie, Hans-Preißinger-Straße 8, www.gasteig.de